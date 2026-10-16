Em Espanha já é proibido usar este tipo de coleiras nos cães

A utilização de coleiras elétricas, de impulsos, de castigo ou de enforcamento está proibida em Espanha ao abrigo da Lei do Bem-Estar Animal, aprovada em 2023 e em vigor desde esse ano.

A legislação pretende reforçar a proteção dos animais de companhia e impedir práticas que lhes possam provocar lesões ou sofrimento, escreve o El Diario. Entre as proibições previstas estão os dispositivos utilizados para castigar os animais durante a aprendizagem ou para tentar corrigir comportamentos considerados indesejados.

O artigo 27.º da lei proíbe expressamente ferramentas de manuseamento que possam causar lesões aos animais, incluindo os vários tipos de coleiras referidos.

Animais são considerados seres sencientes

Um dos princípios centrais da lei é o reconhecimento dos animais como «seres sencientes», ou seja, capazes de sentir. A norma estabelece que ter um animal de companhia implica uma responsabilidade continuada pelo seu bem-estar, identificação e integração no ambiente em que vive.

A legislação prevê ainda obrigações para os tutores e sanções em caso de incumprimento, que podem incluir multas e, em determinadas situações, penas de prisão.