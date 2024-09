Como ter o seu cão sempre limpo e a cheirar bem sem lhe dar banho?

As raças de cães com a maior esperança de vida

Cuidar da higiene dos cães é fundamental, mas nem sempre é possível ou recomendável dar banho. Numa época em que os cães estão cada vez mais dentro de casa e partilham os espaços da família, como sofá ou cama, é essencial manter os animais limpos e bem-cheirosos para o ambiente não ficar desagradável.

Existem, felizmente, métodos alternativos para manter seu cão limpo e saudável sem a necessidade de usar água, como explica o site mexicano El Universal.

Embora os cães não precisem de banhos tão frequentes quanto os humanos, manter o pelo limpo é essencial para prevenir doenças. A frequência dos banhos pode variar dependendo de fatores como se o cão passa muito tempo ao ar livre, se tem problemas de pele, ou mesmo o seu tamanho e tipo de pêlo. Saiba mais aqui sobre a frequência com que deve dar banho ao seu cão.

Eis três métodos alternativos ao banho:

Toalhitas para cães - Uma opção rápida e económica para limpar um cão são as toalhitas. Mas, atenção: deve usar toalhitas específica para animais, para não estragar o pêlo. Na Amazon, as toalhitas de cão mais vendidas são fabricadas com ingredientes de alta qualidade como aloé vera, manteiga de karité, camomila e pepino. Pode comprá-las aqui.

Escovagem frequente - Escovar o cão pelo menos a cada dois dias vai ajudar a manter o pelo saudável e livre de sujidade. Também na Amazon, existem várias opções de escovas para animais, mas a mais vendida tem a vantagem de ter um mecanismo que a torna fácil de limpar.

Limpeza com champôs a seco - Em situações onde o banho não é viável, a limpeza a seco com champôs ou pós de talco próprios para cães é uma alternativa eficaz. Estes produtos ajudam a eliminar o excesso de oleosidade e odores, deixando o pelo macio e com um aroma agradável. Para aplicá-los, basta espalhar o produto no pelo, deixá-lo atuar por alguns minutos e depois escovar o animal para remover o excesso.

O champô deste género mais vendido na Amazon é da marca Menforsão, funciona em spray e tem fragrância de aloé vera. Para os cães que não apreciam o som do spray, há produtos em espuma que se colocam na mão primeiro e depois no animal.