Há 10 coisas que os cães odeiam nos humanos

Nas relações entre cães e humanos, tal como em todas as relações, muitas vezes há mal-entendidos, alguns dos quais passam despercebidos. Para evitar problemas com o seu fiel amigo, é importante considerar algumas questões. Deve compreender como os cães pensam, quais são as suas necessidades físicas e mentais básicas e conhecer as coisas que normalmente os incomodam.

Foi através do site ExpertoAnimal que encontrámos 10 coisas que os cães odeiam que os humanos façam, para que assim possa melhorar a sua relação com o seu cão.

1.Ruídos e odores fortes

Os cães são sensíveis a ruídos altos, como o secador de cabelo, aspirador, carros, fogo de artifício, espirros ou objetos que caem com estrondo. O seu excecional sentido auditivo permite-lhes ouvir sons que nos passam despercebidos e também têm uma perceção de vibrações mais sensível. Por isso, ruídos que o incomodem provavelmente aterrorizam o seu cão.

O mesmo se aplica a odores fortes, uma vez que o olfato canino é muito mais potente do que o humano. Produtos químicos, de higiene pessoal e de limpeza emitem odores que irritam o nariz dos cães, levando-os a afastar-se. Deve evitar assustar o seu cão com ruídos altos sempre que possível e minimizar o uso de produtos com odores fortes na sua presença.

2. Falar em excesso e não usar linguagem corporal

Embora falar com o seu cão seja bom, fazê-lo em excesso ou sem usar gestos e palavras curtas que ele possa entender pode ser avassalador para ele. Os cães entendem as emoções humanas básicas através da linguagem corporal e do tom de voz utilizado. Deve aprender a comunicar com o seu cão através da linguagem corporal e usar palavras ou sons que ele tenha aprendido.

3. Energia negativa e repreensões injustificadas

Os cães podem sentir e reagir à sua energia negativa, mesmo que não entendam a razão das suas repreensões. É importante evitar repreender um cão sem que ele compreenda o motivo, pois isso gera desconforto e confusão. Existem métodos mais eficazes de correção que promovem uma comunicação mais clara entre o dono e o animal.

4. Falta de estrutura

Os cães apreciam uma rotina e estrutura, o que os faz sentir mais seguros e calmos. A falta de estrutura pode resultar em insegurança e mal-entendidos com a família, outros cães e animais. É fundamental estabelecer uma estrutura que abranja desde a liderança até aos passeios e à alimentação.

5. Olhar fixamente nos olhos, segurar o focinho e bater na cabeça

Os cães não apreciam quando os olhamos fixamente nos olhos, pois isso pode ser interpretado como uma ameaça. O contato visual prolongado pode ser percebido como uma forma de confronto, o que pode desencadear reações agressivas. Segurar o focinho ou bater na cabeça do cão também são gestos que devem ser evitados, pois podem causar desconforto e confusão.

6. Abraços e beijos em excesso

Embora os humanos expressem afeto através de abraços e beijos, os cães interpretam esses gestos de maneira distinta. Abraçar um cão pode ser percebido como uma invasão de espaço pessoal, enquanto os beijos podem ser interpretados como sinais de submissão. É importante estar atento às reações do cão e evitar exageros.

7. Utilização incorreta da trela e pressa nos passeios

Muitas vezes, cometemos erros ao passear o nosso cão, como manter a trela tensa, não permitir que cheire o ambiente ou apressar o passeio. Deve estar consciente das necessidades do seu cão e proporcionar passeios tranquilos e que permitam ao cão explorar e investigar o ambiente.

8. Vestir o cão desnecessariamente

Vestir o cão com roupas decorativas e não funcionais pode causar desconforto e stress. Os cães preferem não ser vestidos, a menos que seja necessário por motivos de saúde ou proteção contra o frio.

9. Banhos excessivos

Os cães têm o seu próprio sistema de higiene e não necessitam de banhos frequentes. O uso excessivo de produtos de higiene pode irritar a pele do cão e interferir na sua comunicação olfativa.

10. Ausência de estímulos e aborrecimento

Os cães não suportam o tédio e necessitam de estimulação tanto mental quanto física. A ausência prolongada do dono pode gerar ansiedade e desconforto, portanto, é crucial oferecer ao cão atividades e interações que contribuam para o seu bem-estar emocional.

Para manter uma relação saudável com o seu cão, é essencial compreender as suas necessidades e evitar comportamentos que o incomodem ou causem desconforto. Ao respeitar o seu espaço, comunicar de forma clara e proporcionar estímulos adequados, pode fortalecer o vínculo com o seu fiel companheiro e desfrutar de uma convivência equilibrada.