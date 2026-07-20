Veja estas as imagens e analise as 'almofadinhas' do seu cão. Elas podem alertar para problemas de saúde graves

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As almofadinhas das patas dos cães podem ter informações preciosas sobre o estado de saúde do seu amiguinho de quatro patas e é muito importante que as analise com regularidade. O seu cão pode estar a precisar de cuidados específicos sem que saiba e a resposta pode estar nas patinhas.

Segundo revela a Intervenção de Resgate Animal (IRA), as almofadas plantares são a primeira linha de defesa das patas dos cães. Protegem não só contra impactos, como também do calor, do frio e ainda ajudam na aderência. Quando apresentam alterações, podem indicar problemas que merecem a sua atenção. Tome nota dos sinais.

O que dizem as 'almofadinhas' das patas dos cães

Se as almofadinhas do seu cão estiverem rachadas, significa que ele apresenta níveis de desidratação, ou que está a fazer caminhas em superfícies muito quentes ou muito frias.

Se a pele desta zona estiver muito vermelha e com inchado, então o seu cão pode estar com alguma alergia ou infeção.

Se tiver crostas, o seu amiguinho pode estar com falta de nutrientes.

Se a pele estiver rosada, é sinal de que a pele está com queimadura.

Se tiver com uma aparência elástica e forte, então o seu cão está, aparentemente, saudável.

"Inspecionar regularmente as patas do seu companheiro pode permitir identificar precocemente lesões e evitar complicações mais graves. Se notar dor, claudicação, sangramento, fissuras profundas ou alterações persistentes, procure assistência médico-veterinária", alerta ainda o IRA.