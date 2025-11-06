Facebook Instagram
Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários

Dar banho aos cães é essencial para a higiene e saúde, mas a frequência ideal varia consoante o tipo de pelo, a raça e ao seu estilo de vida

IOL
Há 3h e 7min
Dar banho ao cão
Dar banho ao cão
Foto: freepik
Do bebé ao cão: Primark traz pijamas de Natal para toda a família com preços desde 4,50 euros

Dar banho aos cães é um dos cuidados mais importantes para a sua higiene e bem-estar, no entanto, a dúvida mais comum continua a ser: com que frequência devemos dar banho aos nossos cães?

Segundo os veterinários, banhos demasiado frequentes podem ser prejudiciais, pois eliminam os óleos naturais da pele, deixando o pelo seco e suscetível a irritações. A frequência ideal depende de diversos fatores, como o tipo de pelo, a raça e o estilo de vida do animal. Para a maioria dos cães, um banho a cada um ou dois meses é suficiente, desde que não existam problemas de pele. Alguns cães podem, no entanto, necessitar de banhos mais frequentes ou menos regulares, de acordo com as suas necessidades individuais, avança o site El Cronista.

Existem sinais claros que ajudam os donos a perceber quando é o momento certo para dar banho ao cão. Um pelo oleoso ou um cheiro desagradável são indicadores evidentes de que é necessária uma higiene mais imediata. Cães com problemas de pele, como dermatites ou alergias, podem precisar de banhos mais espaçados ou com produtos específicos, conforme recomendado pelo veterinário.

Os especialistas reforçam que cada cão é diferente e que a rotina de banho deve ser ajustada às necessidades de cada animal, sempre com orientação profissional. 

