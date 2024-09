O seu cão é feliz? Veterinários apontam 6 sinais que vão dar-lhe a resposta

As raças de cães com a maior esperança de vida

Infelizmente, ainda não nos é possível comunicar com os animais. Mas todos os bons tutores querem saber se o seu quatro-patas é realmente feliz. Apesar de não lermos mentes nem percebermos o latir ou o miar dos bichos, há muita informação que podemos descobrir se estivermos suficientemente atentos.

Comportamentos e hábitos dão-nos as pistas necessários para perceber o que é que o nosso animal de estimação está a sentir. E há sinais que nos mostram que o nosso cão está realmente feliz – e não, não é apenas abanar a cauda.

Duas veterinárias partilharam, com o HuffPost, os seis sinais que acreditam ser os que melhor exprimem a felicidade dos nossos cães.

1. As necessidades básicas são garantidas

Tal como acontece connosco, é difícil estar realmente feliz quando as nossas necessidades básicas não estão a ser cumpridas. Claro que este não será o único ponto importante, mas é a base.

Kate Anderson, veterinária comportamental no Instituto de Comportamento Animal de Nova Iorque da Universidade de Cornell, explicou que nos anos 1960 foram criadas aquilo a que se chama as cinco liberdades do bem-estar animal e que nos podemos guiar por elas para perceber se estamos a garantir que as necessidades básicas do nosso cão estão a ser cumpridas.

As cinco liberdades dizem que os animais devem estar livres de fome e sede, livres do desconforto, livres de dor, ferimentos e doenças, livres para exibir comportamento normal e livres de medo e angústia.

2. Têm uma linguagem corporal relaxada

Um animal feliz não está tenso, ou seja, não tem as orelhas puxadas para trás, o branco dos olhos à vista ou a cauda num ângulo anormal para a sua raça. Além disso, referiu a veterinária Kristi Flynn, o peso do cão deve estar distribuído pelas quatro patas.

Para a veterinária, um cão satisfeito é aquele que se deita ao sol, deitado de lado, com o corpo todo relaxado.

3. Têm uma expressão facial calma

Para quem não sabe, os humanos e os cães têm músculos faciais semelhantes e, como tal, o seu focinho indica-nos o seu nível de felicidade. Um animal com a zona à volta dos olhos e à volta da boca relaxada está satisfeito, explica a veterinária Kristi Flynn.

4. Há uma rotina definida

A veterinária Kate Anderson explica que os cães são como as crianças pequenas ou os bebés: precisam de rotinas, mesmo quando há uma boa dose de novidades e excitação na sua vida.

Tal como nós, os nossos animais de estimação também sofrem quando há mudanças de hora ou até quando a rotina do seu dono sofre alguma alteração. Por isso, sempre que possível, procure não fazer grandes alterações nos horários do seu cão.

5. Fazem atividades de enriquecimento, tal como exercício físico e puzzles

O exercício físico é essencial para o seu animal, até porque é uma forma de o manter saudável, além de que o mantém ocupado.

Além disso, e importante encontrar atividades estimulantes a nível mental para o seu animal. Isto pode ser um brinquedo particular ou até aqueles tabuleiros onde se põem biscoitos e que os obriga a descobrir como alcançá-los.

Estas atividades são fontes de felicidade para o seu animal de estimação, além de que fortalecem o laço dele consigo.

6. Têm um dono que o protege

Os nossos cães não sabem pronunciar a palavra não ou sim, mas os tutores normalmente conseguem perceber o que os deixa desconfortáveis ou, por outro lado, de que atividades gostam.

Um animal feliz tem um dono que o protege. Isto quer dizer que afasta pessoas que possam estar a interagir com o cão de uma maneira desconfortável ou até que o retira de situações que possam causar ansiedade.

Procure estar atento aos sinais o seu cão e evite situações sociais que o possam deixar desconfortável ou assoberbado e isso poderá passar por retirar familiares, crianças ou outros animais do espaço do seu animal.