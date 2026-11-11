O que eu preciso comprar para receber o meu primeiro cão ou gato em casa?

Receber um cão ou um gato em casa implica preparar vários aspetos para garantir que nada falta ao novo membro da família. Da alimentação à higiene, passando pelo conforto e pelos brinquedos, existem vários produtos essenciais que fazem parte dos cuidados diários dos animais de estimação.

Para ajudar os tutores a organizar as compras, a Tiendanimal partilha algumas recomendações sobre o que ter em conta na escolha dos produtos para cães e gatos, destacando a importância de conhecer as necessidades de cada animal, verificar o que já existe em casa e comparar as opções disponíveis.

1. Alimentação adequada às necessidades do animal

A alimentação é uma das primeiras escolhas a considerar quando se recebe um animal de estimação. No entanto, nem todos os cães e gatos têm as mesmas necessidades nutricionais.

A idade, o porte, o nível de atividade, a condição corporal e eventuais sensibilidades digestivas ou necessidades de saúde são fatores importantes na escolha do alimento. Antes de comprar, é aconselhável verificar se a alimentação é adequada às características do animal, bem como consultar a composição, os ingredientes e as indicações de utilização.

No caso de animais com patologias ou necessidades nutricionais específicas, qualquer alteração à alimentação deve ser feita com aconselhamento veterinário.

2. Produtos de higiene para os cuidados diários

A higiene é outra componente importante dos cuidados a ter com cães e gatos. Entre os produtos que podem fazer parte desta rotina encontram-se champôs adequados ao tipo de pelo e pele, escovas, produtos de higiene oral, soluções de limpeza auricular e artigos para a manutenção das patas.

A escolha deve ter em consideração as características de cada animal e a frequência com que determinados cuidados são necessários. Por exemplo, os cães com pelo comprido podem precisar de escovagem mais frequente, enquanto os animais com pele sensível exigem produtos específicos.

3. Uma cama confortável para descansar

Preparar um espaço de descanso adequado é também importante na chegada de um novo animal. As camas e mantas devem ser escolhidas tendo em conta o tamanho, os hábitos de sono e a idade do cão ou gato.

Um cão de maior porte precisa de uma cama com dimensões suficientes para se deitar confortavelmente. Já um animal sénior pode beneficiar de uma superfície com maior suporte e de fácil acesso.

Além da escolha dos acessórios, importa verificar regularmente o seu estado. Camas deformadas, mantas desgastadas ou acessórios danificados podem justificar uma substituição.

4. Brinquedos para estimular a atividade e a diversão

Os brinquedos são mais do que simples acessórios de entretenimento. Também contribuem para a atividade física, a estimulação mental e o bem-estar dos animais de estimação.

Jogos de procura, brinquedos interativos, mordedores e acessórios adequados ao instinto de cada espécie podem ajudar a combater o aborrecimento e a incentivar comportamentos naturais.

Na hora de escolher, é importante considerar a dimensão do animal, a força da mordida e os seus hábitos de brincadeira. Os brinquedos devem ser resistentes, adequados à espécie e utilizados de acordo com as recomendações de segurança. É igualmente aconselhável verificar o seu estado e substituir aqueles que apresentem danos.

5. Como organizar as compras e evitar despesas desnecessárias?

Antes de comprar produtos para um cão ou gato, é importante perceber quais são as necessidades do animal e fazer um levantamento dos artigos que já estão disponíveis em casa.

Identificar os produtos que estão a terminar, avaliar o estado dos acessórios e comparar marcas, formatos e quantidades são algumas das formas de organizar melhor as compras e gerir o orçamento familiar.

Como muitos destes produtos são utilizados diariamente e precisam de ser repostos com regularidade, o planeamento antecipado ajuda a garantir que os artigos necessários estão sempre disponíveis.