O seu cão ou gato passa o dia a dormir? Há sinais que não deve ignorar

Fonte: Kiwoko

É normal que os cães e os gatos passem várias horas do dia a dormir ou simplesmente a descansar. Mas será que o seu animal está apenas a recuperar energia ou poderá estar a tornar-se sedentário? A falta de atividade física e de estímulos mentais pode afetar o bem-estar dos animais de companhia, e há sinais de comportamento a que os tutores devem estar atentos.

Entre as sestas ao sol, os momentos no sofá e as pausas entre brincadeiras, o descanso faz parte de uma rotina saudável. O problema surge quando a falta de movimento se torna habitual e o animal deixa de ter oportunidades suficientes para brincar, explorar e interagir com o ambiente.

Segundo Elena Diaz, médica veterinária da Kivet, clínicas veterinárias da Kiwoko, é importante encontrar um equilíbrio entre os períodos de repouso e as atividades diárias. A especialista lembra que os animais precisam de tempo para recuperar energia, mas também de estímulos adequados à idade, personalidade e condição física de cada um.

Dormir muitas horas é normal nos cães e gatos?

O descanso é essencial para a saúde dos animais. Dormir e fazer pausas ao longo do dia permite recuperar energia e manter o equilíbrio físico e emocional.

Os cães e os gatos podem passar uma parte significativa do dia a dormir ou em repouso. Nos animais mais jovens, nos idosos ou naqueles com determinadas características físicas, estes períodos podem ser ainda mais prolongados.

Por isso, o número de horas que um animal passa a dormir não deve ser o único indicador para avaliar o seu bem-estar. Mais importante é perceber se continua interessado no que acontece à sua volta, se reage aos estímulos, se aceita convites para brincar e se mantém o apetite e a disposição habituais.

Se continua atento ao ambiente e demonstra vontade de interagir, poderá estar simplesmente a respeitar o seu ritmo natural de descanso.

Quando é que a falta de atividade se torna um problema?

O sedentarismo caracteriza-se por uma rotina com pouca atividade física e poucas oportunidades de movimento. Pode estar relacionado com passeios insuficientes, ausência de brincadeiras, ambientes pouco estimulantes ou longos períodos sem interação.

Nos cães, alguns sinais podem passar por uma menor vontade de passear, pouca iniciativa para brincar ou uma preferência constante por permanecer deitado.

Nos gatos, a situação pode ser menos evidente, sobretudo quando vivem exclusivamente dentro de casa. Ainda assim, a falta de atividade pode manifestar-se através de um menor interesse pela exploração, pelas brincadeiras ou pela interação com os tutores.

A falta de movimento pode também favorecer o aumento de peso e comprometer a qualidade de vida do animal.

Não basta passear: os animais também precisam de estímulos mentais

Manter um animal ativo não significa apenas garantir exercício físico. A estimulação mental é igualmente importante e permite desenvolver comportamentos naturais, como farejar, procurar, observar, resolver pequenos desafios e explorar o ambiente.

No caso dos cães, os passeios podem ser aproveitados para explorar diferentes cheiros e ambientes. Os jogos de procura e os brinquedos interativos são outras formas de estimular a curiosidade e proporcionar momentos de atividade.

Já os gatos precisam de oportunidades para perseguir brinquedos, trepar, observar o exterior e explorar diferentes espaços da casa.

Quando estas experiências são escassas, o animal pode revelar desinteresse pelo ambiente, procurar constantemente a atenção dos tutores ou desenvolver comportamentos indesejados.

O enriquecimento ambiental, através de atividades adequadas à espécie e à personalidade de cada animal, é, por isso, uma componente importante de uma rotina equilibrada.

Apatia e perda de interesse pelas brincadeiras são sinais de alerta

Como distinguir um animal que gosta de descansar de outro que poderá estar a revelar sinais de sedentarismo ou falta de estímulos?

A observação do comportamento habitual é fundamental. Um animal que descansa, mas continua atento aos sons, cheiros e movimentos à sua volta, pode estar simplesmente a recuperar energia.

A vontade de brincar, a disponibilidade para interagir com brinquedos e a reação positiva a convites para passear ou explorar são também indicadores de interesse pelo ambiente.

Pelo contrário, uma diminuição repentina da atividade, a perda de interesse por brincadeiras habituais ou uma maior apatia não devem ser automaticamente confundidas com preguiça, sobretudo quando representam uma mudança em relação ao comportamento habitual.

Se notar uma alteração súbita ou persistente no comportamento do seu cão ou gato, é importante procurar aconselhamento veterinário. A falta de energia nem sempre está relacionada com sedentarismo e pode ter outras causas que precisam de ser avaliadas.

Como encontrar o equilíbrio entre descanso e atividade?

Não existe uma rotina universal para todos os animais. As necessidades variam consoante a idade, a personalidade, a condição física e a própria espécie.

O mais importante é respeitar os períodos de descanso e, ao mesmo tempo, garantir oportunidades regulares para se movimentarem, brincarem e explorarem.

Mais do que considerar um animal tranquilo como preguiçoso, importa conhecer os seus hábitos e perceber se tem uma vida suficientemente estimulante.

Uma rotina adaptada às suas necessidades, que combine repouso, exercício físico e estímulos mentais, é essencial para promover a saúde e o bem-estar dos animais de companhia.