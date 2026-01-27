Facebook Instagram
Pets

Sem dar por isso, pode estar a prejudicar o seu animal no inverno. Não cometa estes erros

Veterinária explica o que os tutores nunca devem fazer e aos sinais a que devem estar atentos para proteger os seus cães e gatos
IOL
Hoje às 16:21
O inverno traz consigo temperaturas mais baixas, maior humidade e menos horas de luz natural. Esta é uma combinação que pode ter impacto direto no bem-estar de cães e gatos, muitas vezes de forma silenciosa.

Embora os nossos animais tenham uma capacidade natural de adaptação às mudanças climáticas, nem sempre conseguem manter o conforto térmico ou preservar a saúde física e emocional sem a atenção e o apoio dos tutores.

“Os meses frios exigem atenção redobrada, não só ao calor e conforto, mas também à segurança dentro de casa, à prevenção de doenças e à manutenção de rotinas adequadas,” explica Elena Díaz, médica veterinária na Kivet, clínicas veterinárias da Kiwoko.

Percorra a galeria para saber mais

