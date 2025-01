Devo vestir o meu cão quando está frio e a chover?

Além dos humanos, os animais também sentem o frio. Mas será realmente necessário os cães vestirem roupa para os dias de chuva? A resposta é sim. Assim como nós, os cães também podem ficar doentes devido ao tempo frio e húmido.

De acordo com o site AKC Pet Insurance, é importante perceber que nem todas as roupas para cães são criadas da mesma forma. Algumas peças são pensadas para proporcionar conforto e proteção, enquanto outras são apenas decorativas. No entanto, as roupas para cães podem ser tanto benéficas quanto prejudiciais, dependendo do tipo de peça escolhida.

Roupas necessárias para cães

Sweats e Casacos

Ideais para proteger contra o frio, as sweats e casacos são indispensáveis para cães de pelo curto ou aqueles mais sensíveis às baixas temperaturas. Além de quentinhos, garantem um grande conforto.

Camisolas de Sol

Estas camisolas servem mais para os dias de sol ou verão. Camisolas de sol com proteção UV são perfeitas para manter o seu cão fresco e protegido dos raios solares, especialmente em raças de pelo fino ou cores claras. Opte por modelos com classificação UPF 50+ para máxima segurança durante os dias ao ar livre.

Coletes versáteis

Refletores : essenciais para passeios noturnos, aumentam a visibilidade e a segurança.

: essenciais para passeios noturnos, aumentam a visibilidade e a segurança. Anti-ansiedade : exercem uma leve pressão no corpo, ajudando a acalmar cães mais nervosos.

: exercem uma leve pressão no corpo, ajudando a acalmar cães mais nervosos. Refrigerantes: estes são ideais para o verão, utilizam tecnologia de arrefecimento para manter a temperatura corporal do seu cão sob controlo.

Botas para patas protegidas

As botas protegem o frio, gelo, sal das calçadas e até terrenos quentes. São ainda úteis para cães idosos, com mobilidade reduzida, ou para aventuras em trilhos com pedras e espinhos. Uma solução prática e confortável para qualquer estação.

Deve evitar escolher roupas muito apertadas, pois podem ser desconfortáveis e até perigosas para o seu companheiro de quatro patas, enquanto que roupas muito largas podem cair ou prender em objetos.

Também é importante escolher roupas feitas de materiais duráveis, confortáveis e seguros. Evite materiais com costuras ásperas ou outras partes que possam esfregar contra o pelo do seu cão e causar irritação ou desconforto. Além disso, deve-se evitar materiais que possam ser prejudiciais caso seu cachorro tente mastigá-los.