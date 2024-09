O seu cão não para de ladrar? 7 dicas para controlar o problema

5 coisas que não deve fazer com o seu cão, recomenda veterinário

Todos os cães ladram. É normal e costuma haver uma razão para tal. Os cães ladram da mesma forma que nós falamos, ou seja, para comunicar algo, quer seja para cumprimentar, dizer que têm fome ou até alertar para uma possível ameaça.

Ainda que ladrar seja normal, se for constante, pode tornar-se um verdadeiro problema. A determinada altura nem o tutor tem paciência, nem os vizinhos já estão a aguentar o barulho constante. A boa notícia é que se está a passar por uma situação destas com o seu quatro-patas, não está sozinho. E há formas de acabar com este hábito.

O site australiano Dog Gear fez uma lista de sete dicas para fazer com que o seu cão pare de ladrar excessivamente.

1. Ignore

Vamos começar por falar do mais simples e aquele que deve ser o primeiro passo quando quer que o seu cão deixe de ladrar constantemente. Quando o seu quatro-patas estiver a ladrar, ignore. Não mostre sinais de que o está a ouvir, nem faça contacto visual. Se quiser, pode dar-lhe um mimo quando ele parar de ladrar completamente.

2. Acostume o seu cão aos estímulos

Muitas vezes, os animais ladram constantemente em resposta a algo, quer seja uma determinada pessoa, o aspirador ou outro qualquer item. Para resolver o problema, terá de primeiro identificar o estímulo e depois habituá-lo a ele para que não reaja sempre.

Imagine que o seu cão ladra sempre que aspira a casa. Comece por usar o aspirador longe do cão, mas dentro do seu campo visual. Vá-lhe dando guloseimas à medida que aproxima o eletrodoméstico do seu quatro-patas. Eventualmente, ele vai associar o estímulo a mimos e não terá mais razão para ladrar.

3. Não o premei

Muitas vezes, o cão ladra porque recebe algum tipo de prémio pelo seu comportamento. Isto pode ser atenção, ao reconhecer que ladrou, ou até interagir com outro animal. Nem sempre é fácil perceber qual é a recompensa, mas se conseguir, remova esta ação para poder acabar com os incentivos.

4. Mude o foco do animal

Às vezes, o que o animal precisa é de um novo foco. Para conseguir distrair o seu cão, experimente dar-lhe uma ordem que ele conheça bem e que costume cumprir. Pode ser algo tão simples como mandar sentar ou deitar. Experimente várias ordens para ver se alguma funciona.

5. Canse o seu cão

Muitos cães ladram porque estão aborrecidos e querem ter algo para fazer. Tmabém pode ser porque estão frustrados. Se esse for o problema, a recomendação é investir em atividades que o cansem. Compre brinquedos que ele goste e que o possam entreter durante o dia. Dê grandes passeios e ponha-o a fazer exercício. Um animal cansado não tem energia para ladrar.

6. Ensine o seu cão a ‘falar’

Pode parecer uma dica estranha, afinal o que se quer é que o cão pare de falar. Mas logo a seguir a ensinar a ordem “fala” – que é como quem diz, ensinar o animal a ladrar quando comandado a tal - vem a ordem “silêncio”. E é aqui que está a vitória.

De acordo com o site Dog Gear, deverá ensinar estas duas ordens da seguinte forma. Sempre que o seu cão ladrar umas vezes, diga “fala” e mostre-lhe um biscoito. Quando ele parar de ladrar para cheirar, dê-lhe o prémio. Fala isto até que ele aprenda a ladrar quando mandado.

A seguir, vem o comando “silêncio”. Quando o seu animal parar de ladrar depois de o mandar “falar”, diga a palavra “silêncio” e dê-lhe o prémio. Se treinar esta ordem vezes suficientes, vai ver que ele vai ouvi-lo sempre que lhe der a ordem para não fazer barulho.

7. Arranje alguém para passear o cão durante o dia ou ponha-o numa creche canina

Se se vê obrigado a deixar o seu cão sozinho por grande parte do dia e já tentou as outras dicas todas, talvez não seja má ideia arranjar alguém para passear o animal nas horas em que está ausente para que o possa passear e dar-lhe atenção. Outra possível solução é levá-lo para uma creche canina durante o dia. Assim ele vai poder brincar com outros cães e gastar energia.