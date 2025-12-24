Facebook Instagram
Dicas

O seu cão está sempre a puxar a trela quando o passeia? Especialista explica o que deve fazer

Educador de cães revela os 3 passos essenciais para ensinar um cão a passear
IOL
Hoje às 15:55
Passear cão
Passear cão

Image by freepik

Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer

Passear é uma das rotinas mais importantes para o bem-estar dos cães, ajudando a reduzir o stress, a promover a socialização e a libertar energia acumulada. No entanto, muitos tutores enfrentam dificuldades nos primeiros passeios, com cães que bloqueiam, puxam a trela ou recusam avançar.

Em declarações ao site Wamiz, especialistas em educação canina alertam que aprender a passear não é algo automático para os cães e deve ser feito com calma e respeito. O educador canino Sergio Tallón recomenda começar sempre em ambientes tranquilos, longe do excesso de estímulos, para que o animal se sinta seguro e confiante.

Outro ponto essencial é o uso de uma trela longa, que permite maior liberdade de movimento sem tensão constante, especialmente em cães recém-adotados. Nos primeiros passeios, o objetivo não deve ser a perfeição, mas sim permitir que o cão explore, cheire e ganhe confiança no tutor.

Com tempo, paciência e um ambiente adequado, passear deixa de ser um momento de stress e transforma-se numa experiência positiva tanto para o cão como para quem o acompanha.

RELACIONADOS
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Este animal que fala pode tornar-se tão próximo de si como um cão ou gato
Como seria o seu cão ou gato se fosse uma pessoa? Nós mostramos
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação
Mais Vistos
00:02:24
Secret Story
Liliana não esquece Zé: «Ter uma conversa»
tvi
00:03:54
Secret Story
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
tvi
00:04:27
Dois às 10
Em lágrimas, Sandra Felgueiras deixa uma mensagem de Natal que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
tvi
00:03:54
Secret Story
Inédito! Pais de Liliana quebram o silêncio sobre a polémica e explicam porque nunca apareceram
tvi
Destaques IOL
Novidades
Vão voar das prateleiras: encontrámos os casacos de pelo da moda no Aldi por menos de 15 euros
Saude
Dar um passeio não chega: cardiologista revela o segredo para aumentar a longevidade
Dicas
Nunca diga estas 6 coisas durante o jantar de Natal, alertam especialistas em etiqueta
Tragédia
"Não sei como viver sem ti": noivo de influencer morre quatro dias depois do pedido de casamento. Tragédia comove seguidores
Mais Lidas
Dois às 10
Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»
tvi
Famosos
Zé Lopes revela foto rara da casa dos pais... e "luxo" chama a atenção!
selfie
Bernardina Brito
Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade
Famosos
Feliz, Pedro Granger assume amor: veja as fotos inéditas!
selfie
CAN
CAN: Diallo decide e Costa do Marfim vence Moçambique
maisfutebol
Sporting
Sporting trabalha para ter Luís Guilherme por empréstimo com obrigação de compra
maisfutebol