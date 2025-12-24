O seu cão está sempre a puxar a trela quando o passeia? Especialista explica o que deve fazer

Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer

Passear é uma das rotinas mais importantes para o bem-estar dos cães, ajudando a reduzir o stress, a promover a socialização e a libertar energia acumulada. No entanto, muitos tutores enfrentam dificuldades nos primeiros passeios, com cães que bloqueiam, puxam a trela ou recusam avançar.

Em declarações ao site Wamiz, especialistas em educação canina alertam que aprender a passear não é algo automático para os cães e deve ser feito com calma e respeito. O educador canino Sergio Tallón recomenda começar sempre em ambientes tranquilos, longe do excesso de estímulos, para que o animal se sinta seguro e confiante.

Outro ponto essencial é o uso de uma trela longa, que permite maior liberdade de movimento sem tensão constante, especialmente em cães recém-adotados. Nos primeiros passeios, o objetivo não deve ser a perfeição, mas sim permitir que o cão explore, cheire e ganhe confiança no tutor.

Com tempo, paciência e um ambiente adequado, passear deixa de ser um momento de stress e transforma-se numa experiência positiva tanto para o cão como para quem o acompanha.