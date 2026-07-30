O "passeio perfeito" para um cão existe. E a maioria dos donos está longe de o cumprir

10 benefícios para a saúde de ter cães, de acordo com a ciência

Há uma pergunta que muitos donos de cães já fizeram, sobretudo quando o animal insiste em não querer regressar a casa: afinal, qual é que é o passeio perfeito para um cão? Como eles não podem falar conosco, há um estudo que decidiu explorar este tema e que dá respostas surpreendentes.

Segundo um inquérito feito pela seguradora britânica Animal Friends Pet Insurance, citado pelo jornal Daily Mail, a resposta é mais específica do que se poderia imaginar. O chamado "passeio de sonho" dura, em média, 1 hora e 7 minutos, inclui 16 paragens para farejar, uma oportunidade para brincar na água e ainda tempo para fazer amizade com três outros cães pelo caminho.

Os resultados surgem de um inquérito realizado a 1.800 donos de cães, no Reino Unido, que procurou perceber quais são, na sua opinião, os ingredientes de um passeio verdadeiramente feliz para os seus companheiros de quatro patas. A investigação foi encomendada pela Animal Friends Pet Insurance e conduzida pela empresa OnePoll.

Campos, bosques e parques lideram as preferências

Longe do trânsito e das ruas movimentadas, os donos acreditam que os cães preferem passear em campos abertos, zonas florestais e parques, onde podem explorar livremente o ambiente.

E há um comportamento que parece indispensável: cheirar tudo o que encontram. Desde postes de iluminação e troncos de árvores até flores e outros odores espalhados pelo percurso, o estudo conclui que um passeio ideal deve oferecer múltiplas oportunidades para os famosos "sniffs" — cerca de 16 ao longo do trajeto.

A felicidade do cão vem primeiro

O inquérito revela ainda que muitos donos colocam o bem-estar do animal acima do próprio conforto. 38% dos participantes afirmam que a diversão do cão é mais importante do que a sua durante o passeio.

Na escolha do percurso, os fatores mais valorizados são:

segurança

percursos tranquilos e pouco movimentados

espaços amplos onde o cão possa correr e explorar

Além disso, quase oito em cada dez donos dizem sentir-se mais motivados para escolher um percurso se este passar por cafés "dog friendly", onde existam taças de água e até guloseimas para os animais.

Mudar de passeio também faz bem

O estudo conclui ainda que 46% dos donos admitem ficar aborrecidos por fazer sempre os mesmos percursos, e três em cada dez acreditam que os próprios cães também se cansam da rotina. Por isso, muitos afirmam estar dispostos a percorrer vários quilómetros para encontrar um passeio mais estimulante.

Segundo Jen Hipwell, responsável pelos serviços veterinários da Animal Friends Pet Insurance, cada cão tem necessidades diferentes, dependendo da idade, raça, estado de saúde e personalidade. Ainda assim, explorar novos locais, em segurança, continua a ser uma das melhores formas de proporcionar enriquecimento físico e mental aos animais.