O seu cão não gosta da ração seca? Nutricionista veterinária ensina truques infalíveis

Variedade na alimentação dos cães – Pequenas alterações na dieta podem torná-la mais apelativa e nutritiva.

– Pequenas alterações na dieta podem torná-la mais apelativa e nutritiva. Combinações saudáveis – Adicionar ingredientes como cenoura, ovo cozido e iogurte natural traz benefícios para a digestão, pele e bem-estar dos cães.

– Adicionar ingredientes como traz benefícios para a digestão, pele e bem-estar dos cães. Dicas de especialista – A nutricionista de animais Jéssica Kuczkowski (@nutripet.jessica) explica como diversificar a alimentação de forma equilibrada.

O seu cão evita comer a ração sem mais nada? E quando mistura restos de comida já come? Evite sobras das suas refeições pois contêm muita gordura e podem fazer mal ao seu amigo de quatro patas.

A nutricionista de animais Jéssica Kuczkowski, conhecida no Instagram como @nutripet.jessica, partilhou recentemente algumas estratégias para melhorar a alimentação dos cães, especialmente para aqueles que tendem a recusar a ração pura. Segundo a especialista, pequenas variações podem tornar as refeições mais apelativas e ainda fornecer nutrientes essenciais para a saúde dos animais.

Uma das opções recomendadas é adicionar caldo de frango, cenoura ralada e ração. Os caldos, feitos a partir de proteínas e ossos, ajudam na hidratação e fornecem nutrientes importantes. Já a cenoura, além de ser um dos vegetais preferidos dos cães, é rica em vitaminas e fibras e tem um baixo teor calórico.

Outra alternativa sugerida é a ração com ovo cozido, um alimento que pode fortalecer o sistema imunitário, melhorar a saúde da pele e deixar a pelagem mais brilhante. Além disso, contribui para a síntese e recuperação do tecido muscular e auxilia na sensação de bem-estar dos cães.

Para uma opção ainda mais nutritiva, pode-se combinar ração com iogurte natural e morangos. O iogurte natural é conhecido pelos seus benefícios para a flora intestinal, enquanto as frutas – sobretudo as de baixa caloria e ricas em fibras – ajudam na digestão e fornecem diversas vitaminas essenciais para a saúde do animal.

De acordo com Jéssica Kuczkowski, a introdução destes ingredientes deve ser feita de forma equilibrada, garantindo que o cão recebe uma alimentação variada sem comprometer as suas necessidades nutricionais.