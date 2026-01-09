Facebook Instagram
Este grupo restrito de cães tem talento excecional para aprender palavras, revela revista científica

Apenas alguns outros animais, como os papagaios e os macacos, demonstraram capacidade de escutar conversas alheias

Agência Lusa
Há 3h e 7min
Muitos tutores não trocam a água do cão ou gato porque vêem que está limpa. E isto é um grande erro

Os cães são ótimos a aprender comandos como 'senta' e 'fica', mas têm mais dificuldade em lembrar-se dos nomes das coisas, à exceção de um grupo restrito de cães com talento excecional para aprender palavras, segundo um estudo.

Este grupo restrito de cães consegue aprender palavras e reter os nomes de centenas de brinquedos.

Os cientistas conhecem cerca de 50 destes cães, mas ainda não sabem ao certo o que está por detrás das suas capacidades com as palavras.

Uma nova investigação, no entanto, está a alargar os limites do que estes cães conseguem fazer, noticiou na quinta-feira a agência Associated Press (AP).

Os cientistas já sabiam que estes extraordinários cães conseguiam aprender os nomes dos seus peluches em forma de pizza e donut durante as brincadeiras com os seus donos.

No estudo mais recente, descobriram que os cães também conseguem compreender novos nomes ouvindo conversas alheias.

Dez cães talentosos — incluindo um Border Collie chamado Basket e um Labrador chamado Augie — observaram os seus donos a segurar um brinquedo novo e a falar com outra pessoa sobre o mesmo.

De seguida, os cachorros foram instruídos a ir para outra divisão e buscar aquele brinquedo específico no meio de muitos outros.

Sete dos dez cães aprenderam com sucesso os nomes dos seus novos brinquedos apenas ouvindo passivamente os seus donos.

"Esta é a primeira vez que vemos um grupo específico de cães capaz de aprender nomes ouvindo interações", frisou a autora do estudo, Shany Dror, da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, e da Universidade de Medicina Veterinária, na Áustria.

Os cachorros tiveram sucesso mesmo quando os donos colocaram o brinquedo numa caixa opaca e falaram sobre ele com outra pessoa, criando uma desconexão entre ver o objeto e ouvir o seu nome.

Apenas alguns outros animais, como os papagaios e os macacos, demonstraram esta capacidade de escutar conversas alheias.

Esta capacidade é também essencial para o desenvolvimento humano: as crianças com menos de 2 anos podem aprender novas palavras ouvindo, incluindo palavras que os seus pais podem não ter pretendido que aprendessem.

No entanto, estes cães especiais são adultos, pelo que os mecanismos cerebrais que lhes permitem ouvir conversas alheias são provavelmente diferentes dos humanos, frisou Dror.

O novo estudo mostra como "os animais têm muito mais funções cognitivas do que se imagina", apontou a especialista em cognição animal Heidi Lyn, da Universidade do Sul do Alabama, que não participou no estudo publicado na quinta-feira na revista Science.

