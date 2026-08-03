Se tem um destes cães, esteja atento: estas são as cinco raças mais roubadas na Europa

Não é por acaso que alguns cães são roubados mais do que outros. As redes criminosas dedicadas ao tráfico ilegal de animais escolhem as vítimas com critérios muito específicos: procuram raças com elevada procura, elevado valor de revenda e que sejam fáceis de transportar ou vender rapidamente.

Segundo o jornal espanhol 20 Minutos, os registos da polícia e das seguradoras de vários países europeus mostram que existem cinco raças particularmente visadas pelos ladrões.

Bulldog francês: o principal alvo

O bulldog francês lidera a lista das raças mais roubadas na Europa.

Além da enorme popularidade, sobretudo nas cidades, estes cães podem atingir cerca de 2.500 euros no mercado ilegal, tornando-se extremamente lucrativos para as redes criminosas.

Chihuahua: pequeno e fácil de esconder

O chihuahua surge entre os cães mais roubados devido ao seu tamanho reduzido, que facilita o transporte e até a ocultação durante o furto.

Segundo os dados citados pelo jornal, é a raça mais roubada na Bélgica.

Staffordshire Bull Terrier

No Reino Unido, cerca de 20% dos roubos de cães envolvem exemplares de Staffordshire Bull Terrier.

Além da procura como animal de companhia, esta raça continua a estar associada, em alguns casos, às lutas clandestinas, aumentando o interesse por parte das redes criminosas.

Pastor Alemão

O Pastor Alemão também está entre os alvos preferenciais, sobretudo quando se trata de cachorros.

Os especialistas apontam para um aumento anual de 38% nos roubos de exemplares jovens, muito procurados pela facilidade de treino e pelo elevado valor comercial.

Teckel (Dachshund)

O popular Teckel, também conhecido como Dachshund, registou um crescimento de 100% nos roubos no último ano, impulsionado pela sua popularidade nas redes sociais e pelas tendências de moda.

Porque é que este crime está a aumentar?

De acordo com especialistas citados pelo 20 Minutos, o tráfico ilegal de animais tornou-se um negócio cada vez mais atrativo porque as penas continuam a ser reduzidas e os cães podem ser revendidos rapidamente, muitas vezes através da internet ou de redes informais de venda.

Por isso, alertam para a importância de nunca deixar os animais sozinhos à porta de estabelecimentos, reforçar a identificação com microchip e manter especial vigilância quando se trata de raças mais procuradas pelos criminosos.