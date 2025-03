Veterinária alerta: o mais importante no passeio de um cão não é andar ou correr

O passeio deve ser um momento de relaxamento, não apenas de exercício físico.

Cheirar o ambiente estimula mentalmente o cão e ajuda a reduzir o stress.

Se o cão quiser ficar mais tempo a cheirar um local, deve-se permitir, pois isso contribui para o seu bem-estar.

Muitos tutores acreditam que o principal objetivo do passeio do cão é gastar energia através da caminhada ou da corrida. No entanto, uma veterinária alerta que o verdadeiro benefício da saída diária está no ato de cheirar.

Maria Daiane, conhecida no Instagram por @mariadaianevet, explicou numa publicação que o passeio deve ser um momento de relaxamento para o animal, e não apenas uma forma de exercício físico. O que realmente importa não é a distância percorrida, mas sim o tempo que o cão passa a explorar os cheiros à sua volta. "Se ele quiser farejar durante meia hora no mesmo sítio, deixe-o estar! Quer dizer que esse sítio tem vários estímulos interessantes", explica a veterinária.

O ato de cheirar não só mantém o cão mentalmente estimulado, como também contribui para a sua regulação emocional. Esse comportamento ajuda a reduzir o stress e promove um maior bem-estar, tornando o passeio muito mais benéfico do que simplesmente andar ou correr.

Três pontos essenciais sobre o passeio do cão: