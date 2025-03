Afinal devemos ou não beber café com leite? Saiba o que dizem os especialistas

Imprensa internacional aponta as oito cidades portuguesas mais bonitas

Café com leite

Quem não adora beber um café com leite logo pela manhã? A combinação de café com leite é muito apreciada, mas gera algumas dúvidas sobre os seus efeitos na saúde.

De acordo com o site Petitchef, esta mistura oferece vários benefícios. O café, graças à cafeína, proporciona energia e aumenta o estado de alerta, enquanto o leite adiciona nutrientes essenciais, como cálcio, proteínas e vitaminas. Ambos os ingredientes também têm propriedades antioxidantes, com o café a ajudar a combater o stress oxidativo.

No entanto, existem algumas controvérsias. O cálcio do leite pode interferir na absorção de ferro, e os polifenóis do café podem ter um efeito semelhante. Além disso, para quem tem intolerância à lactose ou sensibilidade ao café, a combinação pode causar desconforto digestivo, como acidez ou refluxo.

Por outro lado, o café com leite é uma boa opção para quem procura maior saciedade, uma vez que as proteínas e gorduras do leite ajudam a controlar a fome, sendo também uma fonte rápida de energia para quem pratica exercício. Como em tudo, é importante ajustar a quantidade e a frequência de consumo, de modo a evitar possíveis efeitos negativos.