Neurobiólogo explica o impacto do café na saúde intestinal, memória e stress

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O café pode influenciar não só o estado de alerta, mas também a microbiota intestinal e alguns indicadores de bem-estar psicológico. Um estudo conduzido por investigadores da University College Cork, na Irlanda, analisou os efeitos do café com cafeína e descafeinado na relação entre o intestino e o cérebro.

Publicado na revista científica Nature Communications e citado pela edição espanhola da National Geographic, o trabalho envolveu 31 consumidores habituais de café, que bebiam entre três e cinco chávenas por dia. Depois de duas semanas sem consumir a bebida, os participantes voltaram a tomá-la, permitindo aos investigadores observar alterações em indicadores biológicos e psicológicos.

Segundo a investigação, a reintrodução do café esteve associada a alterações na microbiota intestinal e a uma diminuição de indicadores de stress, impulsividade e sintomas depressivos percecionados. Os resultados foram observados tanto com café com cafeína como com a versão descafeinada, de acordo com a National Geographic.

Descafeinado e café com cafeína: quais as diferenças?

Os investigadores identificaram efeitos distintos consoante o tipo de café consumido. No grupo que bebeu descafeinado, foram observadas melhorias em testes de memória e aprendizagem, incluindo exercícios de localização e recordação de palavras.

Já o café com cafeína esteve associado a maior atenção e vigilância, bem como a reduções em indicadores de ansiedade, fadiga psicológica e stress, segundo os resultados descritos na publicação.

A investigação também identificou alterações na abundância de determinadas bactérias intestinais. Os autores apontam para a possível influência de componentes do café, como os polifenóis, que podem interagir com os microrganismos presentes no intestino.

Os resultados ainda precisam de ser aprofundados

Citado pela National Geographic, o neurobiólogo John Cryan, um dos responsáveis pelo trabalho, sublinha que o café é mais do que uma fonte de cafeína: os seus diferentes componentes podem interagir com a microbiota, o metabolismo e o bem-estar emocional.

Ainda assim, o estudo é preliminar e envolveu um número reduzido de participantes. Os resultados não permitem concluir que beber café previne ou trata problemas de saúde mental, nem que os efeitos observados se verificam em todas as pessoas.