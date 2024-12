Acordar com o café pronto? Sim, com esta máquina é possível

Este artigo pode conter links afiliados*

O café filtrado tem conquistado cada vez mais adeptos em Portugal. Já partilhámos diversas sugestões de máquinas de café, mas nunca explorámos as máquinas de filtro. São vários os motivos que levam à escolha deste método: o sabor característico, a possibilidade de preparar café para toda a família e a economia, pois o custo por chávena é geralmente menor do que o expresso, especialmente na compra de grandes quantidades.

Sabemos que os nossos leitores procuram a melhor relação qualidade-preço, por isso, após uma pesquisa cuidada, decidimos analisar a máquina de café filtrado da Cecotec, uma das escolhas em destaque na Amazon, com um preço inferior a 40 euros.

O companheiro das manhãs

Quem disse que precisamos de escolher entre dormir mais cinco minutos ou ter um café acabado de fazer? A Cecotec Coffee 66, com os seus 950W de potência, permite programar a preparação do café com 24 horas de antecedência através do seu ecrã LCD. Com linhas elegantes em inox, esta máquina prepara até 12 chávenas de uma vez no seu jarro termoresistente. "Acordo com o café pronto e a casa cheia daquele aroma maravilhoso. A colher doseadora incluída ajuda-me sempre com as medidas certas", partilha uma leitora que descobriu nesta máquina com classificação energética A+ a solução para começar bem o dia.

Simplicidade e sabor

A tecnologia ExtremeAroma, com sistema de pulverização tipo chuveiro, garante a extração perfeita do café, que pode ser ainda mais intenso graças à função de aroma adicional. A placa de aquecimento mantém a bebida à temperatura ideal durante 40 minutos, desligando-se depois automaticamente. "É tão prático ter o café pronto quando acordo, e o sistema anti-gotejamento evita aquela confusão matinal", conta um utilizador satisfeito. Com filtro permanente lavável (também compatível com filtros de papel) e função de auto-limpeza, tudo foi pensado para tornar as manhãs mais simples.

