Ficou viral a recomendação de colocar café na sanita. Será que faz sentido?

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Nos últimos tempos, têm circulado nas redes sociais e em vários sites artigos que recomendam deitar borras de café na sanita como um truque simples para eliminar maus odores, manter as canalizações limpas e até prevenir entupimentos. Mas haverá fundamento científico para estas afirmações?

A resposta curta é: apenas em parte. Embora algumas propriedades do café possam explicar a origem deste mito, a maioria das alegações não é suportada por evidências científicas e, em alguns casos, o efeito pode até ser o contrário do pretendido.

O café elimina os maus odores?

As borras de café possuem alguma capacidade para adsorver certos compostos responsáveis pelos odores, razão pela qual algumas pessoas as utilizam para reduzir cheiros no frigorífico ou nas mãos depois de cozinhar.

Contudo, isso não significa que deitar café na sanita elimine os maus odores provenientes da canalização. O mais provável é que o aroma do próprio café apenas masque temporariamente os cheiros desagradáveis, sem resolver a sua origem.

Se existir um problema persistente de odores na casa de banho, este está normalmente relacionado com falta de limpeza, sifões secos ou questões na canalização, situações que o café não consegue resolver.

O café melhora a higiene da casa de banho?

Outra afirmação frequentemente repetida é que o café contribui para uma melhor higiene da sanita.

Não existem, porém, estudos que demonstrem que as borras de café tenham propriedades desinfetantes ou de limpeza comparáveis às dos produtos próprios para a higiene da casa de banho. Embora contenham alguns compostos naturais com atividade antimicrobiana em contexto laboratorial, isso está muito longe de significar que funcionem como um desinfetante eficaz quando são simplesmente deitadas na sanita.

E quanto às canalizações?

É precisamente aqui que o mito se torna mais problemático.

Ao contrário do que sugerem muitas publicações, as borras de café não se dissolvem na água. Pelo contrário, tendem a acumular-se no interior das tubagens, sobretudo quando entram em contacto com gorduras, restos de sabão ou cabelos, como explica a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.

Por essa razão, muitos canalizadores desaconselham deitar café pelo lava-loiça ou pela sanita, uma vez que, ao longo do tempo, essa acumulação pode favorecer o aparecimento de obstruções.

Assim, a ideia de que o café "limpa" ou "desentope" os canos não encontra suporte na evidência disponível.

O café reduz a humidade?

Esta é outra das alegações que circulam online, mas sem fundamento.

As borras de café usadas contêm uma quantidade significativa de água e não funcionam como um desumidificador eficaz. Não existem provas de que tenham qualquer impacto relevante na humidade de uma casa de banho.

Porque é que este mito se tornou tão popular?

Parte da explicação está no facto de o café ter um aroma intenso e agradável para muitas pessoas. Depois de ser colocado na sanita, o cheiro do café pode criar uma sensação temporária de ambiente mais fresco, levando à perceção de que os maus odores desapareceram.

No entanto, trata-se sobretudo de um efeito olfativo e não da eliminação da causa do problema.

Então, vale a pena experimentar?

Se o objetivo for apenas sentir o aroma do café durante alguns minutos, dificilmente haverá benefícios que justifiquem o gesto. Já se a intenção for limpar a sanita, melhorar a higiene ou proteger as canalizações, não existem provas científicas que sustentem essas vantagens.

Pelo contrário, a acumulação de borras nas tubagens pode aumentar o risco de entupimentos ao longo do tempo.