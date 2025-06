Tem mais de 60? Este é o número ideal de cafés por dia, segundo investigação

Photo by Nicolas J Leclercq on Unsplash

Afinal devemos ou não beber café com leite? Saiba o que dizem os especialistas

Beber quatro cafés por dia pode ajudar os maiores de 60 anos a manterem a força, a energia e a mobilidade — e afastar o risco de se tornarem pessoas frágeis ou dependentes. A conclusão é de um estudo recente divulgado pelo site The Telegraph, com base em dados publicados na revista científica European Journal of Nutrition.

O que é a debilidade física associada à idade?

À medida que envelhecemos, o corpo perde massa muscular, ficamos mais lentos, mais cansados e menos capazes de fazer tarefas simples do dia a dia. A debilidade física, ou fragilidade, é isso mesmo: uma condição comum entre os mais velhos que torna difícil manter a autonomia — e aumenta o risco de quedas, internamentos, fraturas e até morte precoce.

O médico Tahir Masud, um dos especialistas citados no estudo, explica que esta condição aparece quando o corpo deixa de ter reservas para responder ao esforço. O especialista trabalha em hospitais públicos do Reino Unido e é também consultor de uma associação dedicada à saúde óssea e prevenção da osteoporose.

Café: um aliado que pode proteger o corpo

O estudo analisou durante sete anos a saúde de 1.161 adultos com mais de 55 anos, na Holanda. Os investigadores concluíram que os que bebiam entre quatro a seis cafés por dia mostravam menos sinais de fragilidade: tinham mais força, menos cansaço, melhor mobilidade e menos perdas de peso involuntárias.

Acredita-se que a cafeína ajuda a manter a força muscular e o estado de alerta, enquanto os antioxidantes naturais do café reduzem inflamações e protegem os músculos contra os efeitos da idade.

Mas atenção: mais nem sempre é melhor

Apesar das boas notícias, os especialistas alertam para os excessos. Beber mais de cinco cafés por dia pode ultrapassar os limites recomendados de cafeína (cerca de 400 mg por dia), o que pode causar nervosismo, insónias, tensão alta, palpitações ou azia.

Além disso, o café não substitui uma boa alimentação nem o exercício físico. “É um apoio, não uma solução”, diz a nutricionista Bini Suresh, do hospital privado Cleveland Clinic, em Londres. A atividade física continua a ser a forma mais direta de manter a força e a mobilidade com o passar dos anos.

Outros alimentos que protegem contra a fragilidade

Além do café, também outros alimentos ajudam a prevenir a debilidade física: frutos vermelhos, vegetais coloridos, chá verde, azeite virgem extra ou chocolate negro, todos ricos em antioxidantes. A proteína (presente em ovos, leguminosas, peixe, carne magra e laticínios) é fundamental para manter os músculos ativos, tal como os alimentos com cálcio, vitamina D e ómega-3, que fortalecem os ossos e reduzem inflamações.

Fermentados como iogurte natural ou kefir ajudam a manter o intestino saudável e o sistema imunitário forte — outro pilar essencial para um envelhecimento com qualidade.