Até quantos cafés podemos beber por dia? Resposta dos cientistas surpreende

Há um surto de pulgas no norte do País. Saiba como proteger a sua casa e o que fazer se for picado

É por isto que nunca deve pisar uma barata. Explicamos as consequências

Acorda com mau hálito? Estes são os hábitos que podem estar a destruir a sua saúde oral

Nunca faça isto se for picado por uma caravela portuguesa. Pode pôr a sua vida em risco

Beber café continua a suscitar dúvidas quando o assunto é a saúde cardiovascular, mas uma nova declaração científica da Associação Americana do Coração (AHA) traz uma mensagem tranquilizadora para a maioria das pessoas. Segundo a organização, o consumo de até cinco chávenas de café com cafeína por dia é, em geral, seguro para adultos saudáveis e não está associado a um maior risco de acontecimentos cardiovasculares.

No entanto, a AHA sublinha que nem todos os cafés produzem os mesmos efeitos e que a forma como a bebida é preparada, bem como a quantidade consumida, pode influenciar a pressão arterial, os níveis de colesterol e o risco de doença cardíaca. A análise foi divulgada na revista científica Circulation e foi destacada pelo Medical News Today.

Até cinco cafés por dia podem ser compatíveis com uma boa saúde cardiovascular

A declaração científica reúne a evidência mais recente sobre o impacto do café na saúde do coração e atualiza as recomendações para um consumo considerado seguro.

Segundo a AHA, ingerir até cinco chávenas de café com cafeína por dia — o equivalente a cerca de 400 miligramas de cafeína diários — é geralmente seguro para adultos saudáveis e pode até trazer alguns benefícios cardiovasculares.

Em Portugal, este valor corresponde aproximadamente a cinco a seis cafés, dependendo da quantidade servida. De acordo com um relatório técnico da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP), um café curto contém cerca de 62 mg de cafeína, um café médio 72 mg e um café cheio 88 mg. Assim, o limite de 400 mg de cafeína equivale a cerca de seis cafés curtos, cinco cafés médios ou quatro a cinco cafés cheios.

A relação entre café e tensão arterial é mais complexa do que parece

Embora seja comum associar o café ao aumento da pressão arterial, a evidência analisada pela AHA revela um cenário mais complexo.

Segundo os estudos revistos, pessoas com tensão arterial normal que bebiam entre uma e três chávenas de café por dia apresentavam um maior risco de desenvolver hipertensão. Em contrapartida, adultos saudáveis que consumiam mais de três cafés por dia pareciam ter um risco inferior.

Claire Cohen, terapeuta nutricional ouvida pelo Medical News Today, explica que "os consumidores habituais de café podem desenvolver algum grau de tolerância aos efeitos de curto prazo da cafeína no aumento da pressão arterial, enquanto aqueles que sentem efeitos adversos podem reduzir naturalmente o consumo, criando aquilo que é conhecido como causalidade inversa."

O café pode afetar o colesterol consoante a forma como é preparado

A forma de preparar o café também faz diferença.

Segundo os ensaios clínicos analisados, o café filtrado e o café instantâneo não foram associados ao aumento do colesterol LDL, conhecido como "mau colesterol". Já o café não filtrado, como o expresso, o café de prensa francesa ou o café turco, esteve associado a níveis mais elevados deste tipo de colesterol.

De acordo com Claire Cohen, "o cafestol (...) pode aumentar o colesterol LDL ('mau colesterol') ao reduzir a capacidade do fígado para o remover da corrente sanguínea."

Pode reduzir o risco de diabetes tipo 2

A declaração científica revela ainda resultados distintos relativamente à sensibilidade à insulina.

Por um lado, o café com cafeína esteve associado a uma redução temporária da sensibilidade à insulina. Por outro, o consumo regular de café preto com cafeína foi associado a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Entre as evidências analisadas está uma revisão de 28 estudos prospetivos, que encontrou uma associação entre o consumo diário de 3,5 a 5 chávenas de café e uma redução de 20% a 30% no risco de diabetes tipo 2.

Ainda assim, a AHA considera que este benefício poderá dever-se não à cafeína, mas a outros compostos naturais presentes no café.

Qual é o melhor café para o coração?

Segundo a análise da AHA, o café natural com cafeína parece ser a opção mais favorável para a saúde cardiovascular.

A organização alerta, no entanto, que grandes quantidades de açúcar, xaropes aromatizados ou produtos lácteos adicionados podem aumentar significativamente a ingestão calórica e reduzir os potenciais benefícios da bebida.