Bebe café sem açúcar? Estes são os motivos para continuar a fazê-lo

Especialistas revelam vantagens de beber café sem açúcar todas as manhãs

IOL
Hoje às 10:46
Pessoa a beber café
Pessoa a beber café
Foto: freepik
Este semifrio de café é a sobremesa ideal para os dias quentes

O café é uma das bebidas favoritas em todo o mundo. Embora muitos tomem café por gosto ou hábito, o seu consumo sem açúcar pode trazer vantagens importantes para a saúde, segundo os especialistas.

De acordo com o site Faro de Vigo, estudos indicam que a cafeína presente no café melhora a concentração, o estado de alerta e até a memória, podendo ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Para além disso, o café sem açúcar estimula o cérebro, promovendo a libertação de hormonas ligadas ao humor e à motivação.

Outro benefício é para a saúde oral: o café ajuda a evitar a formação de cáries e o mau hálito, graças às suas propriedades antibacterianas. Também favorece a digestão, ao estimular o funcionamento do estômago e do fígado, e pode ajudar no controlo do peso, pois acelera o metabolismo e aumenta a sensação de saciedade.

O café é ainda rico em antioxidantes, que protegem as células contra danos e ajudam a prevenir doenças crónicas. Embora possa provocar um aumento temporário da pressão arterial, o consumo moderado — entre 3 a 5 chávenas diárias — é considerado seguro.

 

