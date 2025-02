O café só reduz a nossa mortalidade se for tomado nesta altura do dia, revela estudo

O momento do dia em que se consome café pode influenciar o impacto desta bebida na mortalidade, revelou um estudo publicado em janeiro no European Heart Journal . A investigação, intitulada Coffee drinking timing and mortality in US adults, foi conduzida por uma equipa de investigadores liderada por Xuan Wang e analisou dados de mais de 40 mil adultos nos Estados Unidos.

O estudo analisou padrões de consumo de café e a sua relação com a mortalidade por todas as causas, bem como com mortes específicas por doenças cardiovasculares e cancro. Para isso, os investigadores utilizaram dados do National Health and Nutrition Examination Survey (1999–2018) e do Women’s and Men’s Lifestyle Validation Study, aplicando uma análise de agrupamento para identificar diferentes padrões de consumo.

Os resultados revelaram dois padrões distintos de consumo de café: um em que 36% dos participantes ingeriam café predominantemente de manhã e outro em que 14% o consumiam ao longo de todo o dia.

Benefícios do consumo de café durante a manhã

Os investigadores concluíram que apenas o consumo de café no período da manhã estava associado a uma redução significativa do risco de mortalidade. Comparativamente às pessoas que não bebiam café, os participantes com um padrão de consumo matinal apresentaram:

16% menor risco de mortalidade por todas as causas

31% menor risco de mortalidade por doenças cardiovasculares

Por outro lado, o padrão de consumo ao longo do dia não demonstrou associações significativas com a mortalidade. Além disso, verificou-se que a quantidade de café ingerida estava associada a um menor risco de mortalidade apenas entre aqueles que seguiam o padrão matinal, sugerindo que o impacto protetor do café depende do horário de consumo.

De acordo com os investigadores, beber café pela manhã pode oferecer maiores benefícios na redução do risco de mortalidade, especialmente por doenças cardiovasculares, em comparação com o consumo distribuído ao longo do dia. Contudo, sendo um estudo observacional, são necessários mais ensaios clínicos para compreender os mecanismos subjacentes a esta relação.