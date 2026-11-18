Há quem consiga beber um café ao final da noite e adormecer sem dificuldade. Já outras pessoas ficam com o sono comprometido depois de beberem um simples expresso à hora de almoço. A diferença pode estar no ADN, explica Nuno Maulide.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o cientista começa com uma afirmação que promete despertar a curiosidade dos apreciadores de café: «Tenho uma má notícia para metade dos portugueses. É que o café que você bebe não é o mesmo café que eu bebo».

Mas não se trata de uma diferença na bebida. A explicação está na genética. «Já reparou que há pessoas que bebem um café às oito da noite e às dez da noite estão a dormir que nem bebés? E há outras que bebem um cafezinho à hora do almoço e ficam acordadas até às três da manhã», questiona Nuno Maulide.

Segundo o professor catedrático, esta diferença pode estar relacionada com uma enzima presente no fígado, responsável por eliminar a cafeína do organismo.

«Algumas pessoas têm uma versão mais eficiente dessa enzima e outras têm uma versão muito lenta», explica. Isto significa que, enquanto algumas pessoas eliminam a cafeína rapidamente, noutras esta substância pode permanecer em circulação durante muito mais tempo.

A genética também pode influenciar o impacto do café no coração

Mas há outro aspeto que Nuno Maulide destaca. O cientista refere que existem estudos que sugerem que estas diferenças genéticas podem também alterar o impacto do café no coração. «O mesmo café, a mesma quantidade, o mesmo dia pode ser uma excelente notícia para uma pessoa e não tão boa para outra», afirma.

Foi depois de a mulher lhe ter enviado um estudo sobre o tema que o cientista começou a pensar numa questão que agora deixa aos seguidores: afinal, como reage cada pessoa à cafeína? «Consegue beber café à noite e dormir? Ou basta um expresso às duas da tarde para destruir o sono?», pergunta.

A resposta poderá não estar na resistência ao café, mas sim na forma como cada organismo processa a cafeína. Como conclui Nuno Maulide: «Talvez não seja falta de resistência. Talvez seja apenas química».