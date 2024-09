É a esta hora que deve beber café para ter o maior número de benefícios, refere especialista

Já muito se falou sobre os benefícios do café e até que ingredientes se podem acrescentar à bebida para a tornar mais saudável, como curcuma ou leite de coco. Claro que, como tudo, quando consumido em demasia, deixa de ser saudável.

Há quem garanta que o café ajuda os músculos a recuperarem depois de um treino de força, e estudos parecem mostrar que tem um impacto positivo na saúde do intestino. Investigadores também já encontraram indícios de uma ligação entre o consumo de cafeína e a mobilidade na velhice.

Os benefícios existem, claro, mas nem toda a gente se sente bem a beber café. Mesmo quem é apreciador e bebe com regularidade pode não o fazer a partir de uma determinada hora porque provoca ansiedade ou faz com que durma pior. E parece que isto é comum. Isto porque, de acordo com o nutricionista Anthony DiMarino, citado pelo site HuffPost UK, há uma hora em que é melhor beber café.

Se tem por hábito beber café assim que acorda, entre as 7h e as 8h da manhã, o nutricionista explica que isto poderá não ser a melhor ideia. A razão é muito simples: de manhã, o nosso corpo liberta naturalmente cortisol para nos ajudar a estar mais alerta e mais focados no ambiente à nossa volta. Ao darmos cafeína ao nosso organismo a esta hora, podemos acabar a sentirmo-nos nervosos.

Outra questão a ter em consideração é o tempo de atuação da cafeína que pode ir de duas a 10 horas, dependendo do metabolismo de cada um. Ou seja, quanto mais tarde se tomar, maior é a probabilidade de interferir com o sono.

Com isto em vista, a recomendação de Anthony DiMarino é que se beba café a meio da manhã ou mais para o final, ou seja, entre as 9h30 e as 11h.

Claro que se já bebe café com regularidade noutros horários e sente-se bem, não há motivo para mudar a sua rotina. Cada organismo é diferente e vai gerir a cafeína ingerida de maneira diferente.

No entanto, se sente que o café nem sempre lhe cai bem, experimente seguir a dica do nutricionista para ver se funciona.