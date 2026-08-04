O café protege o cérebro? Estudo português descobre novo efeito da cafeína em pessoas obesas

Fonte: Lusa

Café antes ou depois do pequeno-almoço? Cardiologista explica qual é a melhor opção

Quem bebe café pode ter menos risco de desenvolver estas doenças, diz estudo

Pode o café fazer mais do que ajudar a acordar de manhã? Um novo estudo conduzido por investigadores portugueses sugere que a cafeína poderá ter um papel importante na proteção do cérebro contra alguns dos efeitos da obesidade. Mas há um detalhe essencial: as conclusões resultam de uma investigação realizada em animais e ainda precisam de ser confirmadas em humanos.

De acordo com um estudo da NOVA Medical School, publicado na revista científica Pharmacological Research e divulgado pela instituição, a cafeína mostrou capacidade para atenuar alterações cognitivas provocadas pela obesidade, nomeadamente perdas de memória, dificuldades de aprendizagem e outros défices associados à inflamação cerebral. A informação foi avançada pela Lusa, com base no comunicado da instituição.

O que descobriu o estudo?

Segundo a investigação, liderada por Sílvia Conde, professora e investigadora principal da NOVA Medical School, esta é a primeira vez que é descrita uma relação direta entre o consumo de cafeína, a obesidade e a preservação de funções cognitivas.

Para chegar a esta conclusão, a equipa utilizou 31 ratos Wistar machos, divididos em três grupos. Um recebeu uma alimentação considerada normal. Outro foi sujeito, durante 25 semanas, a uma dieta rica em gordura e açúcar para induzir obesidade. Um terceiro grupo seguiu essa mesma dieta, mas recebeu cafeína na água durante as últimas 11 semanas da experiência.

Os investigadores observaram que os animais alimentados com a dieta hipercalórica ganharam mais peso, desenvolveram resistência à insulina, alterações na tolerância à glicose e registaram um pior desempenho em testes de memória e aprendizagem. Além disso, apresentavam sinais mais elevados de neuroinflamação e alterações na atividade do hipocampo, uma região essencial para a formação de memórias.

Qual foi o efeito da cafeína?

Nos animais que receberam cafeína, os cientistas verificaram uma redução dos marcadores de inflamação cerebral, uma melhoria da sensibilidade à insulina e resultados superiores nos testes de memória espacial, reconhecimento e aprendizagem.

"Verificámos que a cafeína reduz a neuroinflamação, mas também promove a atividade neuronal no hipocampo, o que ajuda a explicar os efeitos observados na memória e cognição", afirma Sílvia Conde, citada pela NOVA Medical School.

A explicação dos investigadores

Para tornar os resultados mais fáceis de compreender, Adriana Capucho, estudante de doutoramento da NOVA Medical School e autora do trabalho, recorre a uma metáfora.

Imaginando o cérebro como uma cidade, explica que o hipocampo seria a "biblioteca central", responsável por guardar as memórias. A obesidade funcionaria como uma fonte de poluição que danifica essa biblioteca através da inflamação, enquanto a cafeína atuaria como uma equipa de limpeza e manutenção, reduzindo essa "poluição" e ajudando os neurónios a funcionar de forma mais eficiente.

O que significa esta descoberta?

Os autores defendem que estes resultados ajudam a compreender melhor a ligação entre obesidade, inflamação e saúde cerebral, numa altura em que o excesso de peso continua a ser um dos principais problemas de saúde pública a nível mundial.

Ainda assim, deixam um aviso importante: os resultados foram obtidos em modelos animais e não significam que beber café tenha, por si só, o mesmo efeito nas pessoas. A equipa considera que serão necessários estudos clínicos para confirmar se este potencial benefício da cafeína também se verifica em humanos.

Se essas conclusões vierem a ser confirmadas, a investigação poderá abrir caminho ao desenvolvimento de novas estratégias para prevenir ou reduzir o declínio cognitivo associado à obesidade.