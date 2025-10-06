Facebook Instagram

Cardiologista alerta para riscos de tomar café a seguir ao almoço

Especialista explica os riscos de um dos hábitos mais frequentes entre os portugueses
IOL
Hoje às 12:52
No podcast espanhol “Tiene Sentido”, citado pelo jornal El Confidencial, o cardiologista Aurelio Rojas alerta que tomar café depois do almoço pode aumentar a probabilidade de desenvolver problemas cardíacos. Por isso, recomenda reservar o consumo da bebida para o período da manhã.

“Pessoas que tomavam café depois de comer tinham maior probabilidade de ter problemas cardíacos”, resume o especialista, sublinhando que a questão não é “demonizar a cafeína”, mas sim respeitar os ritmos naturais do corpo.

De acordo com Aurelio Rojas, a cafeína ingerida à tarde interfere na qualidade do descanso, mesmo para quem acredita dormir sem dificuldade. O médico explica:

“Dormir nem sempre significa descanso. Mesmo que adormeça, a cafeína afeta a forma como o seu corpo se regenera. Pode estar com os olhos fechados, mas o cérebro não completou todo o ciclo restaurador do sono.”

O cardiologista aconselha a evitar a ingestão após as 15h.

A mensagem é clara: café sim, mas cedo e com moderação. E, como reforça Aurelio Rojas, o segredo para um coração saudável continua a ser o de sempre — uma alimentação equilibrada, atividade física regular, gestão do stress e boas relações sociais.

