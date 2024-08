Pela saúde do seu cérebro, adicione isto ao seu café. A recomendação é de um neurologista

10 benefícios para a saúde de ter cães, de acordo com a ciência

Para muitos, um café de manhã é absolutamente imprescindível para acordar. Esta bebida que ajuda a acordar pode tornar-se ainda melhor para o nosso cérebro se lhe adicionarmos um ingrediente de certa forma inesperado, mas bastante saudável.

Para se estimular o cérebro, deve-se acrescentar especiarias ao café, refere um artigo do HuffPost espanhol, que cita o neurologista Brandon Crawford. Mas porque é que estes simples ingredientes têm impacto na saúde neurológica?

Comecemos por falar dos benefícios da canela, uma especiaria que já muita gente gosta de adicionar ao seu café. De acordo com o artigo, além de dar um sabor muito característico à bebida, a canela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, algo essencial para manter as funções cognitivas e evitar doenças neurodegenerativas. Além disso, é uma especiaria antioxidante, explica o médico.

Mas esta não é a única especiaria que pode juntar ao seu café e que vai fazer bem ao seu cérebro. Nos últimos anos, o “golden latte” também ganhou destaque e é nada mais nada menos do que curcuma com café (e leite).

Esta mistura, que tem cada vez mais adeptos, é boa para a saúde neurológica porque a especiaria ajuda a reduzir a inflamação no cérebro. Além disso, também controla o açúcar no sangue, como acontece com a canela.

Para quem gosta do seu café depois de uma refeição, a curcuma é uma aliada, já que ajuda a acelerar o metabolismo e a melhorar a digestão.

O artigo refere ainda duas outras especiarias que podem ser muito boas para o cérebro quando acrescentadas ao café: o gengibre e a noz-moscada. A primeira tem um efeito anti-inflamatória e ajuda a equilibrar os neurotransmissores. Já a segunda é boa para a memoria.