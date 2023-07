Cascais tem um café inclusivo que forma pessoas com deficiência

Já chegou a Cascais o novo Café Joyeux, um café-restaurante inclusivo e solidário do projeto francês com o mesmo nome, representado pela Associação VilacomVida. O novo espaço, instalado na Casa das Riscas, edifício icónico na Baía de Cascais, irá empregar 12 jovens adultos com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento, além de um gerente, um subgerente e seis supervisores que os vão acompanhar e formar.

Com 32 lugares sentados na sala interior e uma esplanada lateral com 16 lugares extra, além dos oito lugares da esplanada da varanda, o novo café-restaurante de Cascais vai servir receitas com produtos frescos e da estação confecionadas e servidas pelos colaboradores Joyeux.

Este é também o primeiro Café Joyeux a disponibilizar ao público empresarial uma sala de formação e de reuniões, totalmente equipada, bem como também a Escola Joyeux.

A par dos serviços de cafetaria e de refeições rápidas (pequenos-almoços, almoços, lanches e tábuas de queijo para petiscar com um bom vinho), o café-restaurante de Cascais vai disponibilizar também opções de catering. Muito em breve será lançado um serviço de take-away, a pedido, entregue em bicicleta elétrica personalizada E-Cargobike, amiga do ambiente, um prémio ganho através uma candidatura em concurso promovido pela empresa E-bikelovers Portugal. Neste novo espaço, os clientes irão também poder comprar ou desfrutar de café de exceção Joyeux em grão ou cápsulas, também ele solidário, torrefacionado e embalado em Portugal.

“Estamos muito felizes por inaugurar o novo Café Joyeux em Cascais e queremos agradecer a ajuda de todos os nossos parceiros, sem os quais este projeto não teria sido possível. Esperamos uma média diária de 100 clientes neste novo espaço, cujas receitas totais vão contribuir para a missão do Café Joyeux e para a abertura de novos cafés-restaurante como este”, afirma Filipa Pinto Coelho, presidente da Associação VilacomVida e CEO do Joyeux em Portugal.

O Café Joyeux de Cascais contou com a Logoplaste e a Câmara Municipal de Cascais como mecenas do projeto, com as empresas Promontório, MAP Engenharia, SOLYD, Gesconsult e CIN enquanto parceiros de obra, e ainda com a Lift Consulting, Have a Nice Day, Massive Reach, Not Digital e Grafivedras como parceiros de comunicação. Para a construção deste projeto contribuíram também os prémios Programa Vinci para a Cidadania, o Prémio Fundação Auchan e o Fundo +Plus da Casa do Impacto (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) no valor de mais de 190 mil euros.

Este é terceiro espaço deste projeto de origem francesa a abrir em Portugal, juntando-se aos espaços de São Bento e do Edifício do Grupo Ageas, em Lisboa. No total, já emprega 24 colaboradores com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento.

Este artigo de opinião foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders