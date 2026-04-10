Café Foto Emre, Unsplash
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Beber café em jejum faz-lhe mal? Perguntámos a uma especialista
IOL
Há 3h e 15min
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O café faz parte dos hábitos dos portugueses e muitos começam por bebê-lo mesmo antes de comer

Para a maioria dos portugueses, o dia não começa sem café. E, para muitos, chega mesmo ao estômago antes de qualquer alimento. Até quem pratica jejum intermitente tem luz verde para o beber durante as janelas de abstinência, desde que seja sem açúcar. Mas persiste uma dúvida: será que o café bebido em jejum é prejudicial para a saúde? Fomos saber o que diz a Ciência.

“O café não afeta apenas o cérebro. Também desperta o sistema digestivo”, começa por referir ao IOL Ines Pankonien, investigadora do BioISI - Instituto de Biossistemas e Ciências Integrativas da Faculdade de Ciências ULisboa. "O café é uma mistura complexa de substâncias, incluindo cafeína, ácidos naturais e compostos formados durante a torra", explica.