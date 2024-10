Estudo conclui que, afinal, juntar leite ao café potencia efeito anti-inflamatório

Quando se fala em café e no impacto que este tem na saúde, parece que há um sem-número de investigações que mostram os seus benefícios para o organismo – quando consumido com moderação, claro. Um estudo parece indicar que há uma forma de tornar o nosso expresso ainda mais saudável: juntando-lhe leite.

Cientistas do Departamento de Ciência Alimentar e do Departamento de Ciência Veterinária e Animal da Universidade de Copenhaga procuraram perceber se algo tão simples como café com leite pode ter um efeito anti-inflamatório no corpo humano e a resposta parece ser afirmativa.

Vamos começar pelo aspeto científico que levou os cientistas a chegarem a esta conclusão. Quando vírus, bactérias ou outras substâncias estranhas entram em contacto com o organismo, o sistema imunitário reage para nos proteger, criando uma inflamação, é referido no site da Universidade de Copenhaga numa publicação sobre o estudo. Esta inflamação também é comum em doenças como artrite reumatoide.

Quando se diz que há alimentos que ajudam a combater inflamações, muitas vezes refere-se alimentos ricos em polifenóis, como é o caso do café. Os polifenóis são antioxidantes que ajudam a reduzir o stress oxidativo que provoca inflamações.

Um estudo recente analisou o que acontece quando os polifenóis se unem a outras moléculas, como as proteínas nos alimentos, antes de entrarem no organismo, e os resultados foram bastante positivos.

Quando os polifenóis se juntam às proteínas, passam a ter um maior efeito inibidor em inflamações. Mais concretamente, fazem com que as células responsáveis pela imunidade sejam duas vezes mais eficazes no combate à inflamação quando comparado ao poder dos polifenóis sozinhos.

O que é que isto tem que ver com o café com leite?

Um outro estudo quis pegar nesta hipótese e focá-la no café com leite. A ideia era perceber se os polifenóis – altamente presentes nos grãos de café – se juntavam às proteínas do leite.

A conclusão foi que a reação entre os polifenóis e as proteínas acontece rapidamente em muitas das bebidas com leite e café analisadas.

Com este estudo, percebeu-se que esta reação entre os antioxidantes e as proteínas poderá acontecer com outros bens alimentares como com um prato de carne com vegetais ou até um smoothie que tenha leite ou iogurte.

O objetivo agora é desenvolver novos testes que permitam verificar esta reação e o impacto que tem no organismo de animais e até em humanos, caso se consigam fundos.

Este novo estudo baseia-se numa investigação mais antiga que mostrou que os polifenóis, antioxidantes presentes em alimentos que ajudam a reduzir o stress oxidativo no organismo, juntam-se às proteínas presentes na carne, leite e cerveja.