Este alimento anti-inflamatório deixa o café mais saboroso e ajuda a que viva mais anos

Do vinho ao café. Guia completo sobre como tirar nódoas difíceis

O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro e estão sempre a surgir novas formas de o consumir. Se por um lado há quem opte por bebê-lo puro, por outro há quem goste de colocar os mais variados ingredientes, do leite ao caramelo para o tornar mais saboroso.

Nos últimos anos, mais e mais pessoas começaram a adicionar diferentes ingredientes ao café não só com o objetivo de melhorar o seu sabor, como também de o tornar mais saudável, explica o site El Español. A canela e a curcuma estiveram na moda pelas suas propriedades e agora surgiu um novo ingrediente tendência: o leite de coco.

O leite de coco tem vários benefícios para a saúde por ser uma excelente fonte de nutrientes essenciais para o corpo. Rico em vitaminas, como a B, C e E, e minerais, como o cálcio, magnésio e potássio, tem a composição ideal para garantir a longevidade.

Um estúdio da Universidade do Michigan Central refere também que os cocos são uma fonte saudável de gorduras saturadas que ajudam às funções cognitivas.

Ainda assim, de acordo com o El Español, o verdadeiro poder do óleo de coco são as suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias graças ao seu alto teor de polifenóis e ácido láurico.

Além de todos estes benefícios, o leite de coco torna-se ainda melhor para a saúde quando aliado ao café, já que ajuda a emagrecer e é um excelente aliado de beleza por ter nutrientes fundamentais para pele e cabelo saudável.