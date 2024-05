Nem com açúcar, nem com leite. É esta a maneira mais saudável de beber café

O café é das bebidas mais consumidas no mundo. Quer seja por hábito, para despertar ou simplesmente para tirar o sabor da comida depois da refeição, milhões de pessoas não abdicam do seu café e há um sem-número de formas de o tomar. Com ou sem açúcar, com natas ou até em cocktails, há opções para todos os gostos. Mas há uma forma que é a mais saudável.

O café tem vários benefícios, mas também pode fazer mal. rico em potássio, magnésio e fósforo, ajuda a prevenir doenças como o Parkinson, os diabetes e até a depressão, explica o site Dial. Além disso, é excelente para ativar as funções do cérebro. Não é à toa que tanta gente o bebe logo de manhã para arrancar o dia.

Quando bebido em excesso, pode trazer fazer mal, potenciando problemas digestivos e exacerbando estados de nervosismo, o que pode conduzir a ansiedade e até problemas de sono.

Dizem os especialistas que não se deve beber mais de quatro chávenas de café por dia (embora em alguns casos possa até ser menos). Além disso, o ideal mesmo é bebê-lo puro.

