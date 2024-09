Não ponha as borras de café no lixo. Use-as para limpar a cozinha, recomenda especialista

Se é daquelas pessoas que não passam sem expresso todos os dias, então o mais provável é que utilize quilos de café ao longo do ano. Mesmo que dê alguma utilização às borras – como pô-las nas plantas –, é quase impossível utilizá-las todas. Porque não dar-lhes uma nova vida na limpeza da cozinha?

De acordo com um artigo do site House Digest, que cita Peter Hansen, um dos donos da empresa Sparrow Estate Management, que tem solução de manutenção de casas de luxo, as borras de café são excelentes para ajudar a lidar com a sujidade do dia a dia na cozinha, sendo uma solução ecológica e mais barata.

As borras de café funcionam bem para limpar algumas coisas porque têm uma textura ligeiramente abrasiva e óleos naturais que ajudam a eliminar sujidade da bancada da cozinha, mesmo gordura, explicou Peter Hansen.

De acordo com o especialista, apenas precisa de misturar pó de café usado com um pouco de detergente da louça e água para criar uma pasta.

Para usar, é só passar a pasta nas áreas sujas e espalhar com movimentos circulares. Deixe atuar por um ou dois minutos e depois retire com um pano húmido. No fim, passe água limpa para garantir que não ficam resíduos.

Tenha em atenção que as borras de café são abrasivas e podem riscar algumas superfícies, explica o especialista à House Digest. Além disso, podem manchar alguns materiais se deixadas por muito tempo a atuar. É recomendado que teste esta receita numa zona mais escondida para garantir que não estraga a bancada da cozinha.

É importante também ter em atenção que as borras de café não são tão eficientes como produtos de limpeza químicos e em casos de sujidade com muita gordura, não serão a melhor opção.