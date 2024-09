Como remover manchas de café entranhadas no fundo de chávenas e canecas?

Do vinho ao café. Guia completo sobre como tirar nódoas difíceis

Tirar uma chávena do armário e ver o fundo escurecido pode dar a imagem de pouca limpeza. Se tem canecas ou outra loiça com manchas de café entranhadas, este artigo que explora cinco métodos diferentes para escolher o mais eficaz, é para si.

A jornalista e especialista em café, Ever Meister, testou cada método utilizando cinco das suas canecas favoritas, que estavam bastante manchadas devido ao uso frequente, e escreveu um artigo no site The Kitchn.

O primeiro método, utilizando vinagre branco, envolveu encher a caneca com água a ferver e vinagre, deixando a solução repousar por cinco minutos antes de esfregar. Este método revelou-se o menos eficaz, exigindo muito esforço e deixando um cheiro forte de vinagre.

O segundo método a que a norte-americana recorreu foi usar uma pastilha de limpeza de próteses dentárias. Após deixar a pastilha dissolver-se em água morna dentro da caneca, foi necessário esfregar intensamente para remover as manchas. Embora divertido de observar, o método não se destacou em termos de eficácia.

O terceiro método envolveu esfregar uma rodela de limão dentro da caneca. Embora o cheiro fresco do limão fosse agradável, a técnica foi complicada de aplicar e também exigiu uma limpeza cuidadosa posterior para evitar que o sabor a limão se infiltrasse na próxima bebida.

O quarto método usou um pó de limpeza da marca norte-americana Bar Keepers Friend e um esfregão de palha de aço. Este método foi bastante eficaz, removendo as manchas com facilidade. No entanto, o esfregão danificar canecas delicadas.

Por fim, o método considerado pela jornalista mais eficaz utilizou uma pasta de bicarbonato de sódio e água. A textura granulada do bicarbonato facilitou a remoção das manchas, e o método foi rápido, seguro e sem deixar resíduos ou cheiros.