Cinco tipo de medicamentos que não deve misturar com café

É bastante conhecido o efeito estimulante do café junto do aparelho digestivo, daí ser tão útil a pessoas que sofrem com obstipação. Porém, este efeito da cafeína pode interferir na absorção de certos nutrientes, como o ferro. Além disso, a cafeína pode interagir com vários medicamentos, alterando a sua absorção e atividade no organismo, como explica um artigo do The Jerusalem Post.

O mesmo artigo refere cinco tratamentos comuns que podem sofrer alterações com o consumo de café:

Antidepressivos

A cafeína interfere na absorção de certos antidepressivos, como fluvoxamina, amitriptilina, escitalopram e imipramina. Em alguns casos, pode diminuir a absorção dos princípios ativos destes medicamentos. Por outro lado, estudos citados pelo The Jerusalem Post indicam que a fluvoxamina pode melhorar a resposta do organismo à cafeína, atenuando os seus efeitos secundários, como insónia e aumento da frequência cardíaca. Se estiver tomar antidepressivos, recomenda-se que espere pelo menos uma hora depois de tomar os comprimidos para consumir café.

Medicamentos para a hipertensão

Sabe-se que a cafeína aumenta a frequência cardíaca e pode influenciar a pressão arterial. Assim, combinar cafeína com medicamentos para a hipertensão pode ser problemático. Estes medicamentos atuam, geralmente, para abrandar o ritmo cardíaco, reduzindo o esforço do coração ao bombear sangue para todas as células do corpo, explica o The Jerusalem Post. Estudos sugerem que ingerir café enquanto se tomam certos medicamentos, como o amlodipino, pode dificultar a absorção do fármaco, comprometendo a sua eficácia.

Medicamentos para a asma

Se sofre de asma e utiliza broncodilatadores, como a aminofilina ou a teofilina, é importante entender como estes medicamentos funcionam e os seus efeitos no organismo. Os broncodilatadores, que contêm esteroides, relaxam as vias respiratórias, facilitando a respiração, mas podem também provocar efeitos secundários, como dores de cabeça, inquietação, dores de estômago e irritabilidade, escreve The Jerusalem Post. Estudos indicam que o consumo de café e outras bebidas com cafeína pode aumentar o risco destes efeitos secundários e, em alguns casos, reduzir a absorção do medicamento.

Tratamentos para a diabetes

O The Jerusalem Post cita um estdo da Associação Americana de Diabetes que concluiu que o consumo de bebidas com cafeína pode aumentar os níveis de insulina e de açúcar no sangue. Este estudo sugere que o aumento do consumo de cafeína pode dificultar o controlo dos níveis de açúcar no sangue e aumentar o risco de complicações relacionadas com a diabetes. Além disso, a adição de leite e açúcar ao café, como a maioria das pessoas faz, pode aumentar ainda mais os níveis de açúcar no sangue, prejudicando a eficácia dos medicamentos para a diabetes.

Medicamentos para constipações e alergias

Ao contrário dos outros medicamentos mencionados, a maioria das pessoas recorre a tratamentos para constipações e alergias, mesmo que não tome outros medicamentos regularmente. Estes medicamentos podem conter esteroides ou componentes como a pseudoefedrina hidroclorídrica, que aumentam a atividade do sistema nervoso central. Escreve o The Jerusalem Post que, quando consumidos em conjunto com café, estes medicamentos podem intensificar o seu efeito no sistema nervoso central, aumentando o risco de efeitos secundários comuns, como inquietação, irritabilidade e perturbações do sono.