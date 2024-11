Outlet que vende o que sobra da Amazon lança misteriosas caixas TikTok

Dorme mal? Esta almofada com mais de 13 mil 'reviews' pode ser a solução que procura

Crazy Day Factory e as suas pechinchas que levam centenas de pessoas a fazer fila

Chama-se Crazy Day Factory e para muita gente é melhor do que um parque de diversões. É que esta loja espanhola vende produtos da Amazon, Aliexpress e outros gigantes de comércio eletrónico a preços quase irrisórios. É possível comprar televisões a 20 euros, tablets a preço de chinelos e até artigos de luxo por quase nada. Agora, o outlet espanhol lançou um novo produto que vai despertar a curiosidade de muita gente: caixas mistério TikTok.

Foi em 2023 que o outlet nasceu, com uma megaloja em Madrid e já está agora em Valência e Vallecas, Espanha. O conceito, aliado aos preços baixos, fizeram com que se tornasse viral nas redes sociais e que se fizessem filas à porta – especialmente à sexta-feira, o “Crazy Day” – dia louco em português.

Na loja física, os preços, na sua maioria, não vêm marcados no produto. O que dita o que se vai pagar é o dia da semana. O restock dos produtos acontece à sexta-feira e ao sábado e, por isso, as coisas são mais caras – que é como quem diz, custam 20 euros e 15 euros, respetivamente. À medida que a semana avança, os preços baixam. Até que, na quinta-feira, já estão a um euro. E o ciclo repete-se. Depois de comprados, os produtos não podem ser devolvidos. Há também alguns produtos com preços fixos, mas ainda assim são sempre valores promocionais.

Quem vai na sexta-feira e no sábado, encontrará os melhores negócios. Pelo menos, se tiver paciência para tal. É que são milhares de artigos em grandes caixas. E é preciso remexer (e muito) para se descobrir os verdadeiros tesouros.

A Crazy Day Factory compra artigos de devolução a grandes plataformas de comércio digital, como a Amazon, Aliexpress ou Shein, que de outra forma acabariam no lixo por ficar demasiado caro levá-los de volta para os armazéns. Depois, são postos à venda na loja ou, em alternativa, colocados em caixas mistério que são vendidas também online – com entrega para Portugal. E agora há uma novidade: a caixa TikTok.

Caixa mistério TikTok

Para os que são mais aventureiros, a Crazy Day Factory criou as caixas mistério. Há uma da Xiaomi, uma só de roupa, uma só de produtos para a casa e, agora, do TikTok. Mas o que vem lá dentro? Ninguém sabe ao certo, mas é garantido que o conteúdo vale pelo menos o dobro daquilo que se paga.

No site, a Crazy Day Factory explica que a quantidade de produtos nestas caixas não é exata e que podem ser produtos de tecnologia, para a casa, brinquedos, ou outros, “ideais para revenda”. Os produtos não foram testados ou analisados antes.

Tal como o que é vendido nas lojas físicas, são provenientes de várias plataformas online, como Amazon, eBay, AliExpress e outras.

Quando as caixas TikTok foram lançadas, estavam disponíveis por dois preços, a 200 euros e a 100 euros. Neste momento, apenas é possível adquirir as últimas.