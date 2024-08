Quantos anos têm as suas caixas de plástico? Saiba quando as deve pôr fora

Quase todas as casas têm aquela gaveta ou aquela prateleira de caixas de plástico para alimentos. Quer sejam da marca Tupperware, Ikea ou outra, estas caixas são muito práticas e são muitas vezes usadas vezes sem fim. O problema é que acabam por se ir danificando, representando um risco para a saúde e é essencial perceber quando está na hora de colocar as embalagens no lixo.

Usar embalagens de plástico que já deveriam estar no lixo pode ter um verdadeiro impacto na nossa saúde, explica o site House Digest. Produtos mais antigos – como aquela caixa herdada da avó – pode conter plástico BPA ou até outros componentes tóxicos. Além disso, mesmo as caixas mais recentes, se estiverem danificadas podem contaminar a comida.

Sinais de que está na hora de pôr as caixas de plástico no lixo

Dependendo da marca, as caixas de plástico têm uma vida útil bastante longa – que pode chegar a 10 anos. No entanto, a sua vida útil depende de vários fatores. Aquela embalagem que usamos todos os dias para levar o almoço para casa não deverá ser usada por tantos anos como a outra que apenas usamos uma vez por mês.

De acordo com o site House Digest, é importante ver se os recipientes alimentares não estão a mostrar sinais deterioração, como riscos ou quebras, e se não têm manchas que já não saem. Se tiverem cheiros, também é mau sinal já que isto pode indicar a presença de bactérias.

Se a caixa de plástico estiver também deformada por causa das lavagens na máquina de lavar loiça ou por causa do microondas deve ser colocada no lixo.

O que fazer com as caixas

Se já fez a escolha de embalagens de plástico que não estão em condições para continuarem a ser usadas, então agora está na hora de lhes dar um novo fim. Uma opção é colocá-las no lixo, especialmente aquelas que estão em realmente mau estado.

Aquelas caixas que até estão boas, mas que nunca são usadas ou até perderam a tampa podem ser usadas como organizadores noutras áreas da casa ou até para guardar produtos não alimentares.