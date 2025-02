A gordura não sai das caixas plásticas tipo ‘tupperware’? Faça isto

Quem nunca lavou uma caixa tipo 'tupperware' com todo o cuidado, só para perceber depois que ainda tem aquela sensação oleosa ao toque? A gordura teima em agarrar-se ao plástico, mesmo depois de várias lavagens, tornando-se um problema frustrante. E não basta esfregar com detergente normal, porque o material poroso das caixas plásticas pode reter resíduos, deixando-as com aspeto sujo e até com odores desagradáveis.

Felizmente, existem truques simples e eficazes para remover completamente a gordura e deixar os seus recipientes impecáveis. Desde ingredientes naturais que quebram a oleosidade até técnicas específicas de lavagem, há métodos que funcionam melhor do que apenas passar por água quente e detergente. Além disso, alguns destes truques ajudam a evitar que a gordura volte a aderir com tanta facilidade, prolongando a vida útil dos seus tupperwares.

Veja acima o passo-a-passo para acabar de vez com este problema e garantir que as suas caixas plásticas ficam limpas, sem cheiros indesejados e sempre prontas a usar.