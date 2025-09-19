“Bonitos, fortes e duradouros”. Este é o conjunto de caixas tipo tupperware mais vendido da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Na hora de arrumar a cozinha, há sempre aquele dilema de espaço e de como manter os alimentos frescos por mais tempo. “Bonitos, fortes e duradouros.” É aqui que entra este conjunto da edihome: nove recipientes de vidro borossilicato e nove tampas com fecho hermético. Servem para o frigorífico, congelador, micro-ondas e ainda vão à máquina de lavar loiça sem perder qualidades.

Para quem procura praticidade, a variedade de tamanhos é um dos pontos mais elogiados. Uma das avaliações resume: “Cumpre perfeitamente o prometido. As tampas encaixam bem e fecham com estanquidade. Tudo correto. A variedade de tamanhos está bem compensada.” Há opções retangulares, quadradas e circulares, que se adaptam facilmente tanto a refeições individuais como a porções maiores.

Outro aspeto que se destaca neste conjunto é a resistência. Houve até quem contasse: “Um dos vidros caiu-me na bancada e não se partiu. Não houve ranhuras!” O que dá alguma confiança para o uso diário. As tampas, com quatro fechos e junta de borracha, também recebem boas notas pela estanquidade: não deixam escapar líquidos, o que facilita levar comida preparada para o trabalho ou guardar sopas e molhos no frigorífico sem preocupações.

No geral, a impressão que fica nas centenas de avaliações é de satisfação. Como escreveu uma cliente: “Ótima qualidade.” Outra reforça: “É de boa qualidade, gosto do grande vidro porque é transparente e as tampas fecham bem.”

Com um preço de 32,52€, entrega gratuita e envio disponível para Portugal, estas caixas de vidro da edihome parecem ter encontrado o equilíbrio certo entre durabilidade, praticidade e design. Uma solução simples para quem quer arrumação eficiente e refeições sempre à mão.

