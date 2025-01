Parece mentira, mas encontrámos 16 caixas tipo Tupperware a 21 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem nunca abriu o armário das caixas de plástico e se deparou com uma coleção de recipientes sem tampa ou tampas sem caixa? É uma frustração comum em todas as cozinhas, mas com o início do ano, chegou a altura de pôr ordem na casa e investir num conjunto completo e de qualidade.

Um conjunto para todas as necessidades

A marca YASHE apresenta um conjunto de 32 peças com diferentes tamanhos. "Vários tamanhos para todo o tipo de alimentos e molhos, são cómodos, bonitos e não deixam sair nada", partilha uma utilizadora satisfeita. O conjunto inclui ainda etiquetas para identificar facilmente o conteúdo de cada caixa.

Qualidade que se nota

Feitos em plástico de alta qualidade e seguros para alimentos, estes recipientes têm um sistema de fecho com quatro patilhas que garantem que nada verte ou derrama. "O conjunto de tamanhos é perfeito e fecham muito bem, vê-se que o plástico é de boa qualidade", confirma uma cliente.

Práticos no dia a dia

Podem ir ao micro-ondas, à máquina de lavar loiça e ao congelador, adaptando-se a todas as necessidades da cozinha. "Conservam muito bem e o fecho com borracha faz com que não se perca nem saia líquido", explica outro utilizador. Como são transparentes, é fácil ver o que está guardado, e os diferentes formatos (retangulares e redondos) ajustam-se a todo o tipo de alimentos.

Com uma avaliação média de 4,5 estrelas,este conjunto está a surpreender pela qualidade e pelo preço: cada peça fica a apenas 0,67€. O primeiro passo para ter a cozinha organizada em 2025.

