Estas são as botas cheias de cor que queremos neste outono (e as carteiras a combinar são lindas!)

Conhecidas pelo inconfundível aroma a limão e pelo design divertido, as Lemon Jelly regressam este outono com uma coleção que promete animar até os dias mais cinzentos. As novas botas coloridas, marca registada da insígnia portuguesa, chegam acompanhadas de malas pequenas a condizer, perfeitas para completar qualquer look com um toque de estilo e irreverência.

Desde 2019, a Lemon Jelly tem reforçado o seu compromisso com a sustentabilidade e o respeito pelos animais. A marca é oficialmente vegan e aprovada pela PETA, orgulhando-se de produzir calçado 100% livre de componentes de origem animal.

“Em colaboração com os nossos fornecedores e parceiros, orgulhamo-nos de poder afirmar que não utilizamos quaisquer componentes de origem animal nos nossos produtos, tais como: peles naturais, penas, seda, lã ou qualquer outra matéria-prima proveniente de animais. Respeitamos cada ser vivo e atuamos para a preservação da vida animal”, refere a marca.

Produzidos a partir de plástico durável e reciclável, os modelos Lemon Jelly unem qualidade, conforto e consciência ambiental, tudo isto sem abdicar do design alegre e das cores vibrantes que conquistaram fãs dentro e fora de Portugal.

Nesta nova estação, a marca volta a provar que o estilo também pode ser sustentável. Das galochas com acabamento brilhante às minibags com o mesmo espírito ousado, cada peça da coleção reflete a filosofia Lemon Jelly. Veja na galeria acima que preparamos para si com algumas das peças da nova coleção.