Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas perfeitos para a transição do verão para o outono

O verão está a despedir-se e os dias mais frescos começam a dar sinais da chegada do outono. É a altura ideal para apostar no chamado calçado de meia estação: versátil, confortável e capaz de se adaptar tanto às últimas tardes de sol como às manhãs já com temperaturas mais baixas.

Nesta galeria reunimos algumas das opções que prometem marcar esta transição. Dos clássicos botins que nunca falham, às elegantes mary janes que estão de regresso em força, passando pelos mocassins, que se assumem como tendência prática e sofisticada, até às socas, que continuam a conquistar espaço no street style, há propostas para todos os gostos e estilos.

A ideia é simples: investir em peças que conjuguem conforto e estilo, capazes de acompanhar diferentes momentos do dia e de resistir à imprevisibilidade do clima nesta altura do ano. Seja para trabalhar, sair ao fim de semana ou simplesmente dar um passeio pela cidade, estas sugestões de calçado são a inspiração perfeita para a meia-estação.

Percorra a galeria acima e veja a tendência deste ano.