Esqueça os chinelos de dedo. Especialistas dizem que sapatos deve usar no verão

Chega o verão e há sempre a dúvida sobre quais os melhores sapatos para esta estação. Há quem jure que as sapatilhas são uma boa opção até nos dias mais quentes e quem se recuse a andar com sapatos fechados quando está calor. Mas será que os chinelos são a melhor opção para os nossos pés, joelhos e costas?

O El País falou com cinco podologistas para perceber qual é o calçado ideal para o verão (e qual é aquele que deve ser deixado no armário). Além disso, procurou também saber quais são os cuidados essenciais para se ter com os pés nesta altura do ano.

Muita gente se queixa que no verão sofre mais dos pés. as temperaturas altas, o facto de se suar mais e, muitas vezes, a escolha inadequada de calçado pode fazer com que surjam bolhas, infeções fúngicas e problemas circulatórios, além das malfadadas dores que muitas vezes se estendem dos pés para os joelhos e costas. Então que sapatos escolher para um verão suave para os pés?

A solução, de acordo com os podologistas entrevistados pelo El País, poderá ser sapatos abertos, mas, atenção, não é quaisquer uns.

Na hora de se escolher o calçado para dias de calor, este deve ser aberto, sim, mas estar bem preso ao pé, tanto à frente como atrás. “Dever ser quase possível correr com ele”, refere a podologista Navor Pereira, do Colégio Oficial de Podologistas da Galiza ao El País. Isto quer dizer que os chinelos de enfiar no dedo não são a solução ideal.

A sola das sandálias também deve ser tida em conta. Esta deve ser boa, com espaço para colocar-se uma palmilha caso seja necessário.

Mas há ainda outro tipo de sapatos que se deve ter em rotação durante o verão, especialmente para fazer exercício físico ou passeios em que se vá andar mais: as sapatilhas. Neste caso, os especialistas recomendam ténis com um bom suporte para o pé para amortecer o impacto e prevenir lesões. O material deve ser respirável para manter os pés secos. E claro, o mais importante, nunca usar sapatilhas sem meias de algodão.

Maria Luz González Fernández, professora da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Podologia da Universidade Complutense de Madrid, salientou também, em declarações ao El País, que os materiais mais recomendados para o calçado de verão são, por exemplo, o couro, a malha respirável, o algodão e a cortiça. Isto porque ajudam a evitar a acumulação de humidade, mantendo os pés secos.

Calçado a evitar no verão

Sapatos com sola fina e plana devem ser evitados no verão. Ou seja, os chinelos de borracha não são uma boa opção para os passeios porque forçam o pé a absorver o impacto da caminhada e não dão bom suporte.

Isto não quer dizer que não se possa usar chinelos na praia ou para ir à piscina. Deve é evitar usar este tipo de calçado regularmente.

O plástico é lavável e prático, mas calçado neste material deve ser evitado pois não permite boa ventilação, o que favorece a proliferação de fungos.

Os saltos altos também não são recomendados pelos especialistas. Mas ainda assim se os quiser usar, é recomendado que opte por um salto largo e estável.

No final do dia, os especialistas recomendam que não se use apenas um tipo de calçado, mas sim que se vá trocando sempre que surgir desconforto.

Dicas para cuidar dos pés no verão

As bolhas nos pés são uma verdadeira dor de cabeça e, infelizmente, tornam-se mais comuns no verão. Para prevenir o seu aparecimento, é recomendado que não use calçado novo em longas caminhadas e que não se insista em usar um determinado par de sapatos que se mostre desconfortável desde início.

Em caminhadas, vá secando os pés periodicamente e troque de meias se as que está a usar começarem a ficar húmidas.

Outro truque usado é colocar fita desportiva em zonas dos pés onde costuma haver atrito, como nos dedos ou nos calcanhares. Esta fita funciona como uma segunda pele, evitando o atrito direto na pele.

Se usar sapatos abertos, não se esqueça de colocar protetor solar.