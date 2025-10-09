Vão voar das prateleiras: Aldi lança novas socas inspiradas nas Birkenstock por menos de 15 euros

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas perfeitos para a transição do verão para o outono

A tendência deste ano continua clara: as socas estilo Birkenstock vieram para ficar. Confortáveis, práticas e com um toque vintage, tornaram-se o calçado preferido de quem procura conforto no dia a dia. O Aldi vai lançar novos modelos de socas em camurça, disponíveis já na próxima semana em todas as lojas da marca.

As novas socas da marca UpFashion chegam em várias cores, como azul-marinho, bordeaux e camel, e prometem conquistar quem gosta de um look descontraído mas cuidado. O preço também é um atrativo: 14,99 euros por par (tamanhos 37 a 44). Para as crianças, a marca Lily & Dan apresenta a versão infantil por apenas 9,99 euros, com tamanhos do 31 ao 36.

Estas socas seguem a mesma linha das icónicas Birkenstock Boston, mas com um preço bem mais acessível e um design que não dispensa o conforto: sola ergonómica, material macio e fecho ajustável. Percorra a galeria acima e veja as várias opções que o Aldi oferece.