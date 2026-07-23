Por menos de 10€, este stick promete acabar com os calcanhares gretados

Este artigo pode conter links afiliados*

Está sempre com calor? Este ventilador de pescoço é o mais vendido da Amazon e custa menos do que imagina

Há quem só se lembre dos pés quando chega a altura de calçar sandálias. Sejamos sinceros: não cuidamos dos pés o ano todo, e é só quando chega o verão que reparamos nos calcanhares gretados e na pele seca que passaram despercebidos durante meses. É por isso que, à procura de uma solução rápida, viemos sugerir este stick reparador da Neusc, um dos favoritos da Amazon para este problema, com uma fórmula que hidrata e nutre, e um preço que não ultrapassa os 10€.

Adquira aqui o stick reparador por 9,99€ na Amazon

Fórmula concentrada

Ao contrário das cremas convencionais, este produto não leva água na composição, mas sim uma elevada concentração de óleos, ceras e manteigas, como cacau, karité e lanolina. A textura absorve-se de imediato e promete um efeito de hidratação e alívio quase instantâneo. Uma cliente confirma esse resultado: "prático e eficaz, notei que com poucas aplicações diárias os calcanhares começaram a recuperar a suavidade e as gretas diminuíram consideravelmente, além disso não deixa sensação pegajosa nem demasiado gorda".

Formato prático

O formato em stick é um dos pontos mais elogiados, já que permite aplicar o produto de forma limpa, sem sujar as mãos. É ainda muito mais pequeno do que uma embalagem de creme convencional, o que o torna fácil de transportar na mala ou na bolsa de praia. Basta ter os pés limpos e secos, aplicar na zona desejada e massajar até absorver por completo, podendo ser usado tantas vezes quantas as necessárias ao longo do dia.

Resultados desde a primeira aplicação

Com uma média de 4,4 estrelas e quase 70% das avaliações a atribuírem a pontuação máxima, este produto tem conquistado quem sofre regularmente de calcanhares secos e gretados. Uma cliente recomendou-o à mulher, precisamente por causa desse problema, agora que o verão traz chinelos e sandálias com mais frequência: "o resultado tem sido bom, não há rasto de gretas e a pele mantém-se macia e sem feridas, o produto parece cumprir bem a sua função". Outra utilizadora resume a experiência de forma direta: "é o melhor que já experimentei para os calcanhares". Uma terceira cliente confirma essa mesma eficácia contra a secura da pele nesta zona.

Para quem sofre com calcanhares secos ou gretados, sobretudo durante o verão, este stick da Neusc reúne eficácia e um preço acessível, o que ajuda a explicar por que se tornou num dos produtos mais desejados da categoria.

Adquira aqui o stick reparador por 9,99€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.