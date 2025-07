Diga adeus ao calcário da sanita: especialista revela truque que elimina tudo

Com o passar do tempo é muito comum que o fundo da sanita fique com algum calcário acumulado e muitas vezes, por mais produtos que se use, é difícil de remover.

No entanto, uma especialista em limpeza e criadora de conteúdos na conta de TikTok, María Fernández, conhecida como @marianordichouse, partilhou um método caseiro que tem ganho popularidade pela sua eficácia e simplicidade: a utilização de vinagre e papel de cozinha para remover o calcário acumulado nos rebordos da sanita.

De acordo com a especialista, basta forrar os rebordos com papel de cozinha, embebê-lo generosamente em vinagre de limpeza concentrado e deixar atuar durante toda a noite. No dia seguinte, ao remover o papel, os resultados são visíveis, uma superfície limpa e livre de manchas amareladas.

A acumulação de calcário é comum, especialmente em zonas com água dura, e pode originar manchas difíceis de eliminar. Este método natural apresenta-se como uma alternativa económica e sustentável aos produtos químicos mais agressivos.

A especialista recomenda ainda o uso de vinagre branco na limpeza da máquina de lavar loiça: um copo na prateleira superior e um ciclo curto com água quente ajudam a remover gordura e a eliminar odores.