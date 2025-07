Especialistas explicam 7 formas de alargar calças de ganga sem estragar o tecido

Poucas peças são tão indispensáveis quanto umas boas calças de ganga. Versáteis, duradouras e ideais tanto para dias frios como quentes, fazem parte do quotidiano de quase todas as pessoas. Mas há um detalhe que raramente passa despercebido: quando são novas, dificilmente assentam com conforto.

De acordo com o site InStyle, as calças de ganga podem ser comparadas a sapatos: precisam de tempo (e de algumas técnicas) para se adaptarem ao corpo. A boa notícia é que esse processo pode ser acelerado.

Vários especialistas, entre estilistas e profissionais do setor da ganga, partilharam com o InStyle sete métodos eficazes para tornar as calças mais confortáveis. As sugestões vão além da mais óbvia — usá-las repetidamente — e incluem formas de alargar a cintura, as coxas e até os tornozelos.

1. Humedecer e esticar o tecido

Pulverize as calças com água morna, tanto na frente como nas costas. Uma vez húmidas, puxe delicadamente o tecido nas zonas onde deseja mais espaço. Se possível, utilize-as em casa enquanto secam, para potenciar a cedência do material.

2. Aplicar calor diretamente

O secador de cabelo pode ser um excelente recurso. Com a temperatura no máximo, direcione o calor para as áreas que pretende alargar. Assim que o tecido estiver quente, estique-o suavemente com as mãos.

3. Recorrer a um extensor de cintura

Existem dispositivos próprios para alargar a zona da cintura das calças — similares aos usados no calçado — disponíveis em várias lojas online, incluindo a Amazon. A estilista Lana Blanc explicou ao InStyle que estes extensores podem criar até 2,5 cm adicionais. Para melhores resultados, humedeça a cintura com água morna antes de aplicar o extensor e deixe atuar durante várias horas, idealmente durante a noite.

4. Utilizar um rolo de massagem

Segundo Amber Alexandria, também estilista, o rolo de massagem pode ser útil para alargar a zona das pernas. Comece por humedecer as calças, insira o rolo dentro de uma perna e deixe atuar durante cerca de 10 minutos. Repita o processo do outro lado.

5. Tomar banho com as calças vestidas

Este truque ganhou notoriedade nas redes sociais e, segundo Soneca Guadara, realmente resulta. Basta encher a banheira com água morna, entrar com as calças vestidas e permanecer entre 15 a 20 minutos. Depois, deixe que sequem ao ar, ainda no corpo.

6. Expor ao sol com sal ou álcool

Embora o termo “cozinhar as calças” circule online, a proposta é menos drástica. Molhe as calças com água morna, podendo adicionar um pouco de sal ou até vodka. Vista-as e permaneça ao sol até secarem. Durante esse tempo, faça movimentos como agachamentos e estique-se para ajudar o tecido a adaptar-se ao corpo.

7. Alongar o corpo com intenção

Mais do que vestir, importa movimentar-se com as calças. Se o objetivo for alargar a cintura, experimente este exercício: em pé ou sentado, leve uma mão atrás da cabeça e mantenha o outro braço esticado ao lado do corpo. Incline-se lateralmente o máximo possível, permitindo que as costas acompanhem o movimento. Volte ao centro e repita para o lado oposto.